Καμίλα | Ο πραγματικός λόγος που δεν συνόδευσε τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent

Τι συνέβη και η Καμίλα δεν έδωσε το παρών στο "τελευταίο αντίο" στη Δούκισσα του Kent.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
17-09-2025
Μπορεί αρκετά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας – ανάμεσά τους και ο βασιλιάς Κάρολος - να έδωσαν το παρών στην κηδεία της Δούκισσας του Kent, η οποία έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, όμως, υπήρχε μία απουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο λόγος, φυσικά, για τη σύζυγο του Βρετανού μονάρχη, Καμίλα, η οποία ακύρωσε την εμφάνισή της στο "τελευταίο αντίο" στη Δούκισσα του Kent κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Τι συνέβη;

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των διεθνών μέσων, η Καμίλα δεν μπόρεσε να παραστεί στην ιστορική κηδεία - η οποία σηματοδότησε "την πρώτη φορά εδώ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια που η βασιλική οικογένεια παρακολούθησε μια καθολική νεκρώσιμη ακολουθία για ένα από τα μέλη της" - λόγω ασθένειας.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του Καρόλου παρέλειψε την κηδεία προκειμένου να αναρρώσει από μια κρίση οξείας ιγμορίτιδας, σύμφωνα με το περιοδικό People. "Με μεγάλη λύπη, η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα ακύρωσε την εμφάνισή από την απογευματινή Θεία Λειτουργία για τη Δούκισσα του Kent, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα", εξήγησαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε ανακοίνωση που εξασφάλισε το People. "Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον Δούκα του Kent και όλη την οικογένεια".

Ευτυχώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι η πάθηση έχει αποτελέσει σοβαρή απειλή για την υγεία της βασίλισσας, αφού, σύμφωνα με το δημοσίευμα του People, γίνεται κατανοητό ότι η Καμίλα "αναμένεται να είναι σε θέση να παρευρεθεί σε όλες τις υποχρεώσεις δημόσιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την επίσκεψη του Donald Trump τις επόμενες ημέρες".

