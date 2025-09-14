Πρίγκιπας William | Η μεγάλη αλλαγή που σκοπεύει να φέρει όταν γίνει βασιλιάς σχετίζεται με τη Diana

Ο πρίγκιπας William είναι ο επόμενος βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, μόνο που το δικό του "όραμα" για τη μοναρχία απέχει απ' αυτό του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, αλλά και της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ. Τα δικά του πλάνα έχουν σκοπό να φέρουν τη μοναρχία ακόμα πιο κοντά στον λαό, εγκαταλείποντας τη "μεγαλοπρέπεια" των προηγούμενων ετών, και ο ρόλος που η πριγκίπισσα Diana έπαιξε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας πρωτότοκου γιου της αντανακλάται πλήρως σ' αυτή την επιλογή του William.

Τις αποκαλύψεις για τα σχέδια του William, έκανε ο Paul Burrell, ο οποίος υπηρέτησε ως butler της αείμνηστης Diana, αλλά και ως προσωπικός υπηρέτης της Βασίλισσας Ελισάβετ Β, και έχει εκδώσει το βιβλίο με τίτλο "A Royal Duty".

Πολλά δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου έχουν υποστηρίζει κατά καιρούς ότι Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος είναι ο επόμενος στη διαδοχή του θρόνου μετά τον βασιλιά Κάρολο, σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να εισαγάγει μια πιο λιτή μοναρχία, με μόνο έναν πολύ στενό κύκλο "γαλαζοαίματων" σε ενεργό δράση.

Ωστόσο, ο Paul Burrell υποστηρίζει ότι ο μελλοντικός βασιλιάς ακολουθεί στην πραγματικότητα τα βήματα της μητέρας του παρά του πατέρα του και σχεδιάζει να έρθει "πιο κοντά στον λαό" μέσα από τακτικά "walkabouts" (σ.σ.: ο ανεπίσημος περίπατος ενός σημαντικού προσώπου, συνήθως μέλους της βασιλικής οικογένειας ή πολιτικού, μέσα σε πλήθος κόσμου ώστε να έρθει σε επαφή μαζί τους ανταλλάσσοντας μερικές κουβέντες ή ζεστές χειραψίες και εναγκαλισμούς). Όπως έχει γράψει ο Burrell: "Αυτό είναι το μονοπάτι που έχει χαράξει ο William για τον εαυτό του όταν θα γίνει μονάρχης. Το σχεδιάζει από τώρα, σχεδιάζει να έρθει πιο κοντά στον λαό.

Σχεδιάζει να αφαιρέσει την επισημότητα, τη μεγαλοπρέπεια και το τελετουργικό. Σχεδιάζει να γίνει βασιλιάς για τον λαό, αυτό θέλει να κάνει. Στην πραγματικότητα, ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του. Η Diana ήταν αυτή που το ξεκίνησε και ο William θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Θα κάνει πολλά "walkabouts". Θα σφίγγει το χέρι στους ανθρώπους. Θα είναι ανάμεσα στον κόσμο, και αυτός είναι ο δικός του δρόμος, καθώς και της Catherine".

Συνέχισε λέγοντας ότι αυτό δεν είναι το στιλ του Καρόλου και της Καμίλα, καθώς "γεννήθηκαν σε μια διαφορετική γενιά", η οποία έχει διαφορετικές αξίες, με τους νυν μονάρχες να ζουν στη "σκιά" της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β'.