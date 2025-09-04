Follow us

Πρίγκιπας William | Η υπόσχεση που έδωσε στη μητέρα του, πριγκίπισσα Diana, αλλά δεν πρόλαβε να υλοποιήσει

Η δημοφιλής πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή 368 ημέρες ακριβώς, μετά από αυτή τη φράση του πρίγκιπα William.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
04-09-2025
Tim Graham Photo Library via Getty Images/Ideal Images

Η πριγκίπισσα Diana ήταν πάνω από όλα μία γυναίκα που αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλον τα παιδιά της: πρίγκιπα William και πρίγκιπα Harry. Μία σχέση, η οποία δεν πρόλαβε να οικοδομηθεί στον βαθμό που περίμενε η ίδια, με τον τραγικό θάνατό της να αφήνει τα δύο της παιδιά στην ευρύτερη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο ισχυρός του δεσμός φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέσα από μία υπόσχεση που φέρεται να είχε δώσει ο μικρός William στη μητέρα του, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή.

Ήταν μετά από περίπου τέσσερα χρόνια χωρισμού, ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Diana, οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους, με την τελική ημερομηνία να είναι εκείνη της 28ης Αυγούστου του 1996. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Mirror, στο διακανονισμό του διαζυγίου, η Diana έλαβε εφάπαξ ποσό 17 εκατομμυρίων λιρών, με επιπλέον 350.000 λίρες ετησίως για τη λειτουργία του ιδιωτικού γραφείου της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μπόρεσε επίσης να κρατήσει το διαμέρισμά της στο Παλάτι του Κένσινγκτον, ενώ ο Κάρολος και η Diana έλαβαν την κοινή επιμέλεια των γιων τους, του πρίγκιπα William και του πρίγκιπα Harry. Ωστόσο, εκτός από την απώλεια του 15ετούς γάμου της, η Diana έχασε και τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο, κάτι που την άφησε "απογοητευμένη", όπως υποστηρίζει ο Paul Burrell, πρώην butler της δημοφιλούς πριγκίπισσας.

"Η απώλεια του τίτλου της Αυτού Μεγαλειότητας σήμαινε ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητο οι φίλοι ή το προσωπικό να υποκλίνονται ή να κάνουν υποκλίσεις στην παρουσία της Diana", ανέφερε το μέσο ενημέρωσης. "Σήμαινε επίσης ότι τώρα θα έπρεπε να υποκλίνεται στον σύζυγό της, στους δύο γιους της και σε μια ολόκληρη σειρά από μικρότερους βασιλείς".

Βλέποντας την αγωνία της μητέρας του για την απώλεια του τίτλου της Αυτού Μεγαλειότητας —και όλα όσα συνεπάγονταν, πέρα από τις υποκλίσεις— ο 14χρονος William υποσχέθηκε στη μητέρα του: "Μην ανησυχείς, μαμά, θα σου τον επιστρέψω [τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας] μια μέρα, αν γίνω βασιλιάς", της είπε. Μία υπόσχεση που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει, δεδομένου του θανάτου της Diana, έναν χρόνο μετά.  

