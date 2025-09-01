Follow us

Πριγκίπισσα Diana | Ο τρόπος που ο αδερφός της, Charles Spencer, τίμησε τα 28 χρόνια από τον θάνατό της

28 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της Lady Di με τον αδερφό της να προβαίνει σε μία συγκεκριμένη κίνηση ανήμερα του ορόσημου αυτού.

01-09-2025
28 χρόνια από τον θάνατο της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Diana συμπληρώθηκαν το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου. Η δημοφιλής πριγκίπισσα γνώρισε τραγικό θάνατο το 1997, με τους απανταχού θαυμαστές, αλλά και την οικογένειά της να τη θυμούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσά τους και ο πολυαγαπημένης της αδερφός, Charles Spencer.

Για να τιμήσει (και περισσότερο κανείς να μη ξεχάσει) το τραγικό αυτό ορόσημο, ο Charles Spencer μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην τελευταία κατοικία της πριγκίπισσας Diana, η οποία βρίσκεται στο νησί Althorp, το κτήμα της οικογένειας Spencer στο Northamptonshire.

Ο Charles έχει αναλάβει τη φροντίδα του κτήματος από τον θάνατο του πατέρα του, John Spencer, το 1992, και συχνά μοιράζεται ενημερώσεις και φωτογραφίες από τους πανέμορφους χώρους. Στις φωτογραφίες, διακρίνεται μία σύνθεση λουλούδια που έβαλε στον τάφο της αδελφής του, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: "Λουλούδια που κόψαμε σήμερα το πρωί από τους κήπους του Althorp για το νησί. Πάντα μια απίστευτη μέρα". 

