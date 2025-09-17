Η Barbra Streisand αποχαιρετά τον Robert Redford με δύο αποκαλύψεις, μία για τα "Καλύτερα μας χρόνια" και μία για την τελευταία τους συνάντηση

Στα "Καλύτερα μας χρόνια", όπως αποδόθηκε στα ελληνικά η ταινία "The Way We Were", η Barbra Streisand και ο Robert Redford έζησαν μία ξεχωριστή ερωτική ιστορία. Και μία εξαιρετική επαγγελματική συνεργασία. Σε αυτήν, φαίνεται ότι αποφάσισε να ανατρέξει η σταρ προκειμένου να αποχαιρετήσει δημόσια τον βραβευμένο με δύο Όσκαρ ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, η Barbra Streisand είπε το "τελευταίο αντίο” σε έναν καλό της φίλο, περιγράφοντας – μεταξύ άλλων – την τελευταία, όπως η μοίρα έδειξε, συνάντηση ανάμεσά τους.

"Την τελευταία φορά που τον είδα, είχε ήρθε για φαγητό", μοιράστηκε αρχικά η Streisand στο instagram, "συζητήσαμε για την τέχνη και αποφασίσαμε να στείλουμε ο ένας στον άλλον τις πρώτες μας ζωγραφιές", συνέχεια. Και παρόλο που θεωρούσε τον εαυτό της και τον ηθοποιό "δύο αντίθετους αντίθετους", η βαθιά φιλία τους άντεξε όλα αυτά τα χρόνια, αφού πρωταγωνίστησαν ως εραστές στην ταινία των 70s.

"Κάθε μέρα στα γυρίσματα του The Way We Were ήταν συναρπαστική, έντονη και καθαρή χαρά. Εκείνος ήταν από τον κόσμο των αλόγων- εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά! Ωστόσο, προσπαθούσαμε συνεχώς να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, όπως ακριβώς και οι χαρακτήρες στην ταινία", συμπλήρωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

