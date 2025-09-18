Kate Middleton | Με την αγαπημένη τιάρα της πριγκίπισσας Diana και δημιουργία Βρετανής σχεδιάστριας στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Donald Trump

Ένα ξεχωριστό επίσημο δείπνο παρέθεσε η βρετανική βασιλική οικογένεια το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο του Windsor προς τιμήν της επίσκεψης του Donald Trump και της συζύγου του, Melania, στη χώρα. Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton ήταν όλοι παρόντες στο επίσημο δείπνο στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer και άλλοι εκλεκτικοί καλεσμένοι. Λίγο πριν η πριγκίπισσα της Ουαλίας καθίσει δίπλα στον Donald Trump, κατάφερε να σαγηνεύσει τον φωτογραφικό φακό με την εμφάνισή της.

Για την εμφάνισή της, η Kate Middleton επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες και διάφορα άνθη και τριαντάφυλλα κεντημένα πάνω του, διά χειρός της Βρετανής σχεδιάστριας Phillippa Lepley, σε μία μοναδική princess moment. Το στοιχείο, όμως, που κατόρθωσε να κλέψει την παράσταση ήταν – όπως είναι φυσικό – η τιάρα της.

Getty Images

Για να ολοκληρώσει το look της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε την εμβληματική τιάρα Lover's Knot, γνωστή αγαπημένη της αείμνηστης μητέρας του William, πριγκίπισσας Νταϊάνα. Το εντυπωσιακό headpiece, το οποίο διαθέτει 19 τόξα και 28 πέρλες, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε το 1914 για τη βασίλισσα Μαρία, στη συνέχεια λάτρεψε η πριγκίπισσα Diana και τελικά πέρασε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Getty Images

Η εμφάνιση της Kate Middleton απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων, με τον Donald Trump να επισημαίνει στον λόγο του ότι η πριγκίπισσα είναι "υγιής και ακτινοβολεί".