Priscilla Presley: "Ήταν η δεύτερη πιο θλιβερή ημέρα της ζωής μου μετά τον θάνατο του Elvis"

Μέσα από τα νέα της απομνημονεύματα "Softly, as I Leave You: Life After Elvis", η Priscilla Presley αποφασίζει να αφηγηθεί την ιστορία ζωής με τον άντρα της ζωής και βασιλιά του Rock'n'Roll με τους δικούς της όρους. Στις σελίδες του βιβλίου, η Priscilla φωτίζει άγνωστες πτυχές της ζωής, εκείνες τις σκοτεινές τις οποίες δίσταζε να δημοσιεύσει.

Το πιο σπαρακτικό κεφάλαιο της Priscilla είναι η απώλεια της κόρης της Lisa Marie Presley, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών. Για την Priscilla, η τραγωδία αυτή είχε την ίδια ένταση ως αποτύπωμα μέσα της με τον θάνατο του Elvis το 1977. "Ήταν η δεύτερη πιο θλιβερή μέρα της ζωής μου, μετά την απώλεια του Elvis", εκμυστηρεύεται.

Σε ένα βαθιά προσωπικό απόσπασμα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η Priscilla θυμάται τη στιγμή στο νοσοκομείο που συνειδητοποίησε ότι η κόρη της είχε ήδη χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, αντιμετώπισε μια αδύνατη απόφαση που καμία μητέρα δεν θα έπρεπε ποτέ να πάρει: να επιτρέψει να απενεργοποιηθούν τα μηχανήματα που κρατούσαν την κόρη της στη ζωή. Η θλίψη της ήταν τόσο μεγάλη που οι νοσοκόμες προετοίμασαν τον ξάδερφό της να της κρατήσει το χέρι όταν κατέρρευσε από το σοκ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη εμπειρία της Priscilla με την καταστροφική απώλεια. Το 2020, ο εγγονός της Benjamin Keough, γιος της Lisa Marie, αυτοκτόνησε στα 27 του χρόνια.