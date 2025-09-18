Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε μια τιάρα με προσωπική ιστορία σε επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Windsor

Ο Donald Trump βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια επίσκεψη που έχει χαρακτηριστεί "άνευ προηγουμένου". Μέσα σε μια ατμόσφαιρα μεγαλοπρέπειας που χαρακτήρισε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία, διοργανώθηκε δεξίωση καλωσορίσματος στο Κάστρο του Windsor. Πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας παρευρέθηκαν, με εξαίρεση μερικά σημαντικά ονόματα, καθώς ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου προετοιμάζονται για μια βασιλική επίσκεψη στην Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η βασίλισσα Καμίλα είχε εξέχων ρόλο, μαζί με τον σύζυγό της, τον βασιλιά Κάρολο, στην υποδοχή του προέδρου και της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, υποδέχτηκε τους Αμερικανούς σε μια σειρά εκδηλώσεων καλωσορίσματος, συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής επίδειξης, φορώντας ένα μπλε φόρεμα και ένα ασορτί καπέλο, που τονίζονταν από μια αγαπημένη μπρούτζινη καρφίτσα που κάποτε ανήκε στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ. Διατήρησε το ίδιο χρωματικό θέμα και στο επίσημο δείπνο, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα Fiona Clare σε μπλε απόχρωση, που συμπληρώθηκε από μια μπρούτζινη τιάρα που έχει τόσο προσωπική όσο και βασιλική σημασία.

Η τιάρα παραγγέλθηκε το 1963 από την Ελισάβετ για να ταιριάζει με ένα ζαφειρένιο κολιέ που της χάρισε ο πατέρας της, ο βασιλιάς Γεώργιος, για τον γάμο της, και κατασκευάστηκε από ένα αντίκα ζαφειρένιο και διαμαντένιο κολιέ που ανήκε στην πριγκίπισσα Λουίζα του Βελγίου. Η ίδια η Καμίλα φόρεσε την τιάρα στο πρώτο της επίσημο δείπνο ως βασίλισσα σύζυγος το 2022 για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, Cyril Ramaphosa.

Η πολύχρωμη επιλογή αποτελεί μια αλλαγή σε σχέση με την τιάρα Diamond Boucheron, γνωστή και ως τιάρα Greville, την οποία η Καμίλα (τότε δούκισσα της Κορνουάλης) φόρεσε στο πρώτο επίσημο δείπνο του Τραμπ το 2019.