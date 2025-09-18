Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί

Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας One Battle After Another, σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson, βρέθηκε ο Leonardo DiCaprio. Μπορεί το κόκκινο χαλί να είναι του Odeon Luxe στο Leicester Square να είχε εορταστική ατμόσφαιρα αλλά ο ηθοποιός φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου του συναδέλφου που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 89 ετών.

Getty Images

"Πολύ θλιβερή είδηση, πολύ θλιβερή μέρα. Ήταν μια τεράστια απώλεια για την κοινότητά μας. Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός - όλοι γνωρίζουμε το έργο του - αλλά και ένας πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης. Αυτό αποδεικνύεται από ταινίες όπως το Quiz Show" είπε ο DiCaprio μιλώντας στους δημοσιογράφους.

"Ήταν ένας από τους πρώτους που δημιούργησε πολιτικά θρίλερ: 'Οι τρεις ημέρες του κόνδορα', 'Όλοι οι άνδρες του προέδρου'. Κατά κάποιον τρόπο δημιούργησε και άνοιξε το δρόμο για ταινίες όπως αυτές" πρόσθεσε.

"Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο"

Ο DiCaprio δεν σταμάτησε στις σκέψεις του για το έργο του Redford και επέλεξε να αναδείξει και τις πιο πολιτικές του επιλογές: "Αλλά πάνω από όλα, όπως έχω πει πολλές φορές, ήταν ένας πεπεισμένος ηγέτης των περιβαλλοντικών κινημάτων, ήταν μέλος, όπως και εγώ, του NRDC, του Natural Resources Defense Council, ήταν υπερασπιστής των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί επ' άπειρον. Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο".

Getty Images

Το αφιέρωμα του Leonardo DiCaprio στον Robert Redford

Ακόμη και στο Instagram, όπου συνήθως ο Leonardo DiCaprio δημοσιεύει αποκλειστικά αναρτήσεις αφιερωμένες σε θέματα που αφορούν τις δράσεις του για το περιβάλλον και τις δουλειές του, έγραψε το μήνυμά του για τον εκλιπόντα.

"Ηθοποιός, ακτιβιστής, παθιασμένος περιβαλλοντολόγος και υπερασπιστής των τεχνών. Η ακλόνητη δέσμευσή του για την προστασία του πλανήτη μας και για την έμπνευση της αλλαγής ήταν ισάξια με το τεράστιο ταλέντο του. Η επίδρασή του θα διαρκέσει για τις μελλοντικές γενιές" σημείωσε ο ηθοποιός.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι δυο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ ως συνάδελφοι στο πλατό, αλλά κατά κάποιον τρόπο το έκαναν ερμηνεύοντας στην οθόνη, με διαφορά σχεδόν σαράντα ετών μεταξύ τους, τον χαρακτήρα του Jay Gatsby, τον μυστηριώδη και εύθραυστο πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος του Francis Scott Fitzgerald.