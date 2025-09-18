Follow us

Search

Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί

Ο τρόπος που επέλεξε ο Leonardo DiCaprio να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο ηθοποιό στην πρεμιέρα της ταινίας One Battle After Another.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
18-09-2025
Getty Images

Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας One Battle After Another, σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson, βρέθηκε ο Leonardo DiCaprio. Μπορεί το κόκκινο χαλί να είναι του Odeon Luxe στο Leicester Square να είχε εορταστική ατμόσφαιρα αλλά ο ηθοποιός φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου του συναδέλφου που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 89 ετών.

Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί
Getty Images

"Πολύ θλιβερή είδηση, πολύ θλιβερή μέρα. Ήταν μια τεράστια απώλεια για την κοινότητά μας. Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός - όλοι γνωρίζουμε το έργο του - αλλά και ένας πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης. Αυτό αποδεικνύεται από ταινίες όπως το Quiz Show" είπε ο DiCaprio μιλώντας στους δημοσιογράφους.

"Ήταν ένας από τους πρώτους που δημιούργησε πολιτικά θρίλερ: 'Οι τρεις ημέρες του κόνδορα', 'Όλοι οι άνδρες του προέδρου'. Κατά κάποιον τρόπο δημιούργησε και άνοιξε το δρόμο για ταινίες όπως αυτές" πρόσθεσε. 

"Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο"

Ο DiCaprio δεν σταμάτησε στις σκέψεις του για το έργο του Redford και επέλεξε να αναδείξει και τις πιο πολιτικές του επιλογές: "Αλλά πάνω από όλα, όπως έχω πει πολλές φορές, ήταν ένας πεπεισμένος ηγέτης των περιβαλλοντικών κινημάτων, ήταν μέλος, όπως και εγώ, του NRDC, του Natural Resources Defense Council, ήταν υπερασπιστής των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί επ' άπειρον. Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο".

Leonardo DiCaprio
Getty Images

Το αφιέρωμα του Leonardo DiCaprio στον Robert Redford

Ακόμη και στο Instagram, όπου συνήθως ο Leonardo DiCaprio δημοσιεύει αποκλειστικά αναρτήσεις αφιερωμένες σε θέματα που αφορούν τις δράσεις του για το περιβάλλον και τις δουλειές του, έγραψε το μήνυμά του για τον εκλιπόντα. 

"Ηθοποιός, ακτιβιστής, παθιασμένος περιβαλλοντολόγος και υπερασπιστής των τεχνών. Η ακλόνητη δέσμευσή του για την προστασία του πλανήτη μας και για την έμπνευση της αλλαγής ήταν ισάξια με το τεράστιο ταλέντο του. Η επίδρασή του θα διαρκέσει για τις μελλοντικές γενιές" σημείωσε ο ηθοποιός.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι δυο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ ως συνάδελφοι στο πλατό, αλλά κατά κάποιον τρόπο το έκαναν ερμηνεύοντας στην οθόνη, με διαφορά σχεδόν σαράντα ετών μεταξύ τους, τον χαρακτήρα του Jay Gatsby, τον μυστηριώδη και εύθραυστο πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος του Francis Scott Fitzgerald.

Διαβάστε Επίσης

Ο Robert Redford μέσα από τις ταινίες του

Tags

Latest

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο
ENTERTAINMENT

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν
NEWS

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ
NEWS

Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy
NEWS

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους
LIFESTYLE & HOMES

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό
NEWS

Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί
NEWS

Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta
NEWS

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ

Best of Network

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Στάρμερ στο εξοχικό, η Μελάνια με την Κέιτ στο Ουίνδσορ

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Στάρμερ στο εξοχικό, η Μελάνια με την Κέιτ στο Ουίνδσορ

Μια μαμά μπήκε στο βιβλίο Guinness τρέχοντας... πάνω σε τουβλάκια- Εννοείται προπονούταν καθημερινά!

Μια μαμά μπήκε στο βιβλίο Guinness τρέχοντας... πάνω σε τουβλάκια- Εννοείται προπονούταν καθημερινά!

Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Μειώνονται τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου – Τι σημαίνει για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Μειώνονται τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου – Τι σημαίνει για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Επίσημο: Αυτή είναι η Toyota GR Corolla (εικόνες)

Επίσημο: Αυτή είναι η Toyota GR Corolla (εικόνες)

8 κρέμες ματιών από το φαρμακείο που θα αναζωογονήσουν την πιο ευαίσθητη περιοχή του προσώπου σου

8 κρέμες ματιών από το φαρμακείο που θα αναζωογονήσουν την πιο ευαίσθητη περιοχή του προσώπου σου

Χρειάζομαι συμπλήρωμα βιταμίνης D αν χρησιμοποιώ καθημερινά SPF50+;

Χρειάζομαι συμπλήρωμα βιταμίνης D αν χρησιμοποιώ καθημερινά SPF50+;

Πιο ψηλή χωρίς κόπο: 10λεπτη προπόνηση γιόγκα που σου χαρίζει έως +3 εκατοστά ύψος

Πιο ψηλή χωρίς κόπο: 10λεπτη προπόνηση γιόγκα που σου χαρίζει έως +3 εκατοστά ύψος

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου