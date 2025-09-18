Follow us

Search

Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό

Όταν ήταν 20 ετών, ο Robert Redford σταμάτησε στο Μονακό στο πλαίσιο ενός ταξιδιού. Ο νεαρός άντρας ήταν αποφασισμένος να συναντήσει την πριγκίπισσα Grace. Αλλά γιατί δεν τα κατάφερε;

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18-09-2025
Getty Images

Το 1956 λίγους μήνες πριν από τις 18 Απριλίου όταν η Grace Kelly παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ρενιέ και έγινε πριγκίπισσα του Μονακό, ο 20χρονος Robert Redford θέλησε να τη δει από κοντά!

Εκείνη τη χρονιά, ο ηθοποιός πραγματοποιούσε ένα μοναχικό ταξίδι με αυτοκίνητο σε όλη την Ευρώπη. Ξαφνικά, σκέφτηκε πως ήταν μια καλή ευκαιρία να συναντήσει τη σταρ του Χόλιγουντ και μέλλουσα πριγκίπισσα, Grace Kelly. "Έκανα ωτοστόπ από το Παρίσι στη Φλωρεντία. Δεν είχα χρήματα. Πήγαινα στις Κάννες και αποφάσισα να κάνω μια στάση στο Μονακό για να συναντήσω την Grace", αφηγήθηκε o ίδιος ο Redfoed το 2015, σύμφωνα με το Point de Vue. 

Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό
Getty Images

Η γλυκόπικρη ιστορία

Στην πλατεία του παλατιού, ο Redford αποφασισμένος να πλησιάσει τη μέλλουσα πριγκίπισσα έκανε την κίνησή του. "Έδωσα τη φωτογραφική μου μηχανή σε έναν τύπο και του ζήτησα να με φωτογραφίσει να πηγαίνω να χαιρετήσω και να αποτίσω φόρο τιμής στην πριγκίπισσα. Έτσι περπάτησα μέχρι την μπροστινή πύλη του παλατιού [...] αλλά οι φρουροί μου είπαν να φύγω. Έτσι, έχω μια φωτογραφία μου να περπατάω προς την πύλη και μια άλλη να περπατάω πίσω", είχε ομολογήσει ο σταρ με χιούμορ. 

Nα σημειώσουμε πως τελικά ο Redford απέτισε φόρο τιμής στην αείμνηστη Grace Kelly τον Οκτώβριο του 2021 όταν παρέλαβε το βραβείο Rainier III στο γκαλά του Ιδρύματος Princess Grace.

Robert Redford
O Robert Redford και η Sibylle Szaggars στην απονομή των βραβείων The Prince Albert II of Monaco Foundation's 2021 στις 29 Οκτωβρίου, 2021 στο Μονακό. (Getty Images)

Τότε ο Αμερικανός ηθοποιός έβγαλε έναν υπέροχο λόγο για τη γυναίκα που ήταν επίσης σταρ του Χόλιγουντ. "Ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός. Είχε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ [...] Φυσικά, ήταν εξαιρετική, αλλά ήταν και πολύ έξυπνη. Ήταν μια χαρισματική ηθοποιός".

Διαβάστε Επίσης

Ο Robert Redford μέσα από τις ταινίες του

Tags

Latest

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο
ENTERTAINMENT

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν
NEWS

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ
NEWS

Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy
NEWS

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους
LIFESTYLE & HOMES

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό
NEWS

Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί
NEWS

Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta
NEWS

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ

Best of Network

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Σάλος στις ΗΠΑ μετά το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ - Το παρασκήνιο για τη συμφωνία των 6 δισ.

Σάλος στις ΗΠΑ μετά το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ - Το παρασκήνιο για τη συμφωνία των 6 δισ.

Επίσημο: Αυτή είναι η Toyota GR Corolla (εικόνες)

Επίσημο: Αυτή είναι η Toyota GR Corolla (εικόνες)

Το off-shoulder Zara top της Σταματίνας Τσιμτσιλή ταιριάζει σε όλα τα office looks σου

Το off-shoulder Zara top της Σταματίνας Τσιμτσιλή ταιριάζει σε όλα τα office looks σου

Μήπως τα αυτοκίνητα παραείναι δυνατά σήμερα; Οι πιο ειδικοί του κόσμου απαντούν

Μήπως τα αυτοκίνητα παραείναι δυνατά σήμερα; Οι πιο ειδικοί του κόσμου απαντούν

Χρειάζομαι συμπλήρωμα βιταμίνης D αν χρησιμοποιώ καθημερινά SPF50+;

Χρειάζομαι συμπλήρωμα βιταμίνης D αν χρησιμοποιώ καθημερινά SPF50+;

Αυτή η mascara κοστίζει κάτω από 9 ευρώ και κάνει τις βλεφαρίδες να μοιάζουν ψεύτικες

Αυτή η mascara κοστίζει κάτω από 9 ευρώ και κάνει τις βλεφαρίδες να μοιάζουν ψεύτικες

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League