Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό

Το 1956 λίγους μήνες πριν από τις 18 Απριλίου όταν η Grace Kelly παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ρενιέ και έγινε πριγκίπισσα του Μονακό, ο 20χρονος Robert Redford θέλησε να τη δει από κοντά!

Εκείνη τη χρονιά, ο ηθοποιός πραγματοποιούσε ένα μοναχικό ταξίδι με αυτοκίνητο σε όλη την Ευρώπη. Ξαφνικά, σκέφτηκε πως ήταν μια καλή ευκαιρία να συναντήσει τη σταρ του Χόλιγουντ και μέλλουσα πριγκίπισσα, Grace Kelly. "Έκανα ωτοστόπ από το Παρίσι στη Φλωρεντία. Δεν είχα χρήματα. Πήγαινα στις Κάννες και αποφάσισα να κάνω μια στάση στο Μονακό για να συναντήσω την Grace", αφηγήθηκε o ίδιος ο Redfoed το 2015, σύμφωνα με το Point de Vue.

Getty Images

Η γλυκόπικρη ιστορία

Στην πλατεία του παλατιού, ο Redford αποφασισμένος να πλησιάσει τη μέλλουσα πριγκίπισσα έκανε την κίνησή του. "Έδωσα τη φωτογραφική μου μηχανή σε έναν τύπο και του ζήτησα να με φωτογραφίσει να πηγαίνω να χαιρετήσω και να αποτίσω φόρο τιμής στην πριγκίπισσα. Έτσι περπάτησα μέχρι την μπροστινή πύλη του παλατιού [...] αλλά οι φρουροί μου είπαν να φύγω. Έτσι, έχω μια φωτογραφία μου να περπατάω προς την πύλη και μια άλλη να περπατάω πίσω", είχε ομολογήσει ο σταρ με χιούμορ.

Nα σημειώσουμε πως τελικά ο Redford απέτισε φόρο τιμής στην αείμνηστη Grace Kelly τον Οκτώβριο του 2021 όταν παρέλαβε το βραβείο Rainier III στο γκαλά του Ιδρύματος Princess Grace.

O Robert Redford και η Sibylle Szaggars στην απονομή των βραβείων The Prince Albert II of Monaco Foundation's 2021 στις 29 Οκτωβρίου, 2021 στο Μονακό. (Getty Images)

Τότε ο Αμερικανός ηθοποιός έβγαλε έναν υπέροχο λόγο για τη γυναίκα που ήταν επίσης σταρ του Χόλιγουντ. "Ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός. Είχε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ [...] Φυσικά, ήταν εξαιρετική, αλλά ήταν και πολύ έξυπνη. Ήταν μια χαρισματική ηθοποιός".