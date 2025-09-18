Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ

Μια αποκάλυψη που ελάχιστοι γνωρίζουν ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμή του Donald Trump.

Το συμπόσιο φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη, στο τέλος της πρώτης ημέρας της επίσκεψης του πλανητάρχη. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του, Melania Trump πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο.

Getty images O Donald Trump και η Kate Middleton την ώρα της ομιλίας του βασιλιά Κάρολου.

Κατά τη διάρκεια του gala, στην εναρκτήρια ομιλία του, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στην εποχή που ως διάδοχος του βρετανικού θρόνου και μεγαλύτερος γιος της Ελισάβετ ήταν ο πιο περιζήτητος εργένης στον πλανήτη. Το καλοκαίρι του 1970, μετά από μια περιοδεία στον Καναδά με τους γονείς τους, ο πρίγκιπας Κάρολος, τότε 21 ετών, και η αδερφή του πριγκίπισσα Άννα πραγματοποίησαν διήμερη ημιεπίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσινγκτον.

To ειδύλλιο του πρίγκιπα την Tricia Nixon

"Πάντα θαύμαζα την εφευρετικότητα του αμερικανικού λαού και τις αρχές της ελευθερίας που η μεγάλη σας δημοκρατία έχει ενσαρκώσει από την ίδρυσή της. Σε όλη μου τη ζωή, από την πρώτη μου κιόλας επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 και κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 20 επισκέψεών μου από τότε, έχω εκτιμήσει τους στενούς δεσμούς που ενώνουν τον βρετανικό και τον αμερικανικό λαό", είπε ο βασιλιάς. Και πρόσθεσε με χαμόγελο: "Αν τα μέσα ενημέρωσης είχαν καταφέρει να εμβαθύνουν περαιτέρω αυτή την ιδιαίτερη σχέση τότε, εγώ ο ίδιος θα μπορούσα να είχα παντρευτεί μέλος της οικογένειας Nixon!".

Ο βασιλιάς αναφέρθηκε στο υποτιθέμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον πρίγκιπα της Ουαλίας και την Tricia Nixon κόρη του 37ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Richard Nixon, ο οποίος βρισκόταν τότε στην αρχή της πρώτης του θητείας.

Παρά τις προσπάθειες ορισμένων και τις ελπίδες άλλων στις 18 Ιουνίου 1971, η Tricia Nixon παντρεύτηκε τελικά τον δικηγόρο Edward Finch Cox.

Από την πλευρά του, ο Κάρολος θα περίμενε άλλα δέκα χρόνια πριν παντρευτεί την Diana Spencer το 1981.