Η Kate Middleton και η Melania Trump στην πρώτη τους κοινή έξοδο

Η Kate Middleton και η Melania Trump συνεργάστηκαν για την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
18-09-2025
Getty Images

Η Kate Middleton και η Melania Trump πραγματοποιούσαν την πρώτη τους κοινή έξοδο στο Λονδίνο.

Αφού η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επισκέφθηκε το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Mary και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Windsor με τη βασίλισσα Καμίλα, ένωσε τις δυνάμεις της με την πριγκίπισσα της Ουαλίας στους Κήπους Φρόγκμορ.

Η Kate Middleton και η Melania Trump στην πρώτη τους κοινή έξοδο
Getty Images
H Melania Trump και η βασίλισσα Καμίλα στο Κουκλόσπιτο της βασίλισσας Mary.
Βασίλισσα Καμίλα και Melania Trump
Getty Images
Oι δύο γυναίκες κατά την επίσκεψή τους στη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Windsor.

Εκεί, συνάντησαν τον Αρχηγό των Προσκόπων, Dwayne Fields, και μέλη του προγράμματος Squirrels των Προσκόπων, καθώς μαθαίνουν για τη φύση για να αποκτήσουν το σήμα Go Wild.

Οι δύο γυναίκες ένωσαν τις δυνάμεις τους με μια ομάδα παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών στους κήπους του Κάστρου του Windsor, καθώς τα παιδιά δημιουργούσαν έργα τέχνης. Σε ένα τραπέζι, τα παιδιά πίεζαν μελανωμένα φύλλα πάνω σε χαρτί, προσθέτοντας εικονογραφήσεις.

Kate Middleton και Melania Trump
Getty Images

"Είναι πανέμορφο!" είπε η Melania Trump καθώς συμμετείχε, γεμίζοντας το περίγραμμα ενός αρκούδου με καφέ μαρκαδόρο και προσθέτοντας έναν ήλιο και γρασίδι με κίτρινους και πράσινους μαρκαδόρους, με την καθοδήγηση των παιδιών.

Kate Middleton
Getty Images

Την ίδια ώρα, η Kate Middleton κάθισε στο γρασίδι κοντά τους και μίλησε με τα παιδιά για τα έργα τους. Ένα μικρό κορίτσι πήρε το χέρι της Trump και την οδήγησε σε ένα άλλο τραπέζι, όπου τα παιδιά κατασκεύαζαν "ξενοδοχεία για έντομα" από χαρτόνι και σωλήνες.

