Η μέρα που η Margot Robbie επέλεξε 5 διαφορετικά looks για την εμφάνισή της

Στο προσκήνιο βρίσκεται ξανά η Margot Robbie με αφορμή την κυκλοφορία της νέας της ταινίας A Big Bold Beautiful Journey.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ 19-09-2025
Getty Images

Η Margot Robbie διανύει μία έντονη περίοδο καθώς προωθεί την κυκλοφορία της νέας ρομαντικής ταινίας της, A Big Bold Beautiful Journey, στην οποία συμπρωταγωνιστεί ο Colin Farrell. Ακολουθώντας την πορεία που επέλεξε για και με τη Barbie στο παρελθόν και σε συνεργασία με τον στιλίστα της, Andrew Mukamal, η ηθοποιός προκαλεί και πάλι αίσθηση με τις στιλιστικές της επιλογές.

Οι εμφανίσεις της περιλαμβάνουν τα πάντα: από naked dress φορέματα με χάντρες μέχρι τολμηρά ασπρόμαυρα looks για τα οποία αξιοποιεί κομμάτια από κορυφαίους σχεδιαστές όπως Giorgio Armani, Phoebe Philo και Magda Butrym.

Πέντε διαφορετικά looks σε μία μέρα

Βρήκε μάλιστα έναν τρόπο να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη. Την περασμένη Τρίτη, η Robbie εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη με πέντε διαφορετικά looks, που κυμαίνονταν από business-casual έως red-carpet ready.

Getty Images

Αφού ξεκίνησε τη μέρα της με ένα vintage μίνι φόρεμα στο The Today Show, η Robbie πήγε στο The Kelly Clarkson Show, όπου φόρεσε ένα σύνολο σε γήινους τόνους από τη συλλογή Christopher Esber Resort 2026.

Margot Robbie
Getty Images

Αργότερα, εμφανίστηκε ξανά σε μια εκπομπή, στο Late Night With Seth Meyers, όπου φόρεσε ένα σετ της Phoebe Philo που άφηνε το δέρμα της εκτεθειμένο.

Margot Robbie
Getty Images

Μέσα στον χώρο, η  Margot Robbie άλλαξε για άλλη μια φορά ρούχα, φορώντας ένα κρεμ μίνι φόρεμα της Magda Butrym με ένα γλυπτό, μονόχρωμο μπούστο που απλωνόταν μπροστά της σαν κουρτίνα από κοχύλια. 

Margot Robbie
Getty Images

Τέλος, για να κλείσει τη μέρα, η υποψήφια για Όσκαρ επέλεξε το πιο διακριτικό της look, συνδυάζοντας ένα καρό σακάκι Saint Laurent με ένα λευκό μπλουζάκι και ένα ανοιχτόχρωμο τζιν. 

Margot Robbie
Getty Images

