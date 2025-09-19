Γιατί η Taylor Swift δεν θα συνοδεύεται από τον Travis Kelce στον γάμο της Selena Gomez

Η Taylor Swift και η Selena Gomez είναι στενές φίλες εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, η δεύτερη μοιράστηκε την πιο γλυκιά ιστορία για το πώς ξεκίνησε η φιλία τους στις αρχές της καριέρας τους, και όταν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Benny Blanco τον Δεκέμβριο, η τραγουδίστρια ήταν από τις πρώτες που ευχήθηκε δημόσια στο ζευγάρι.

Με τις φήμες να εντείνονται ότι η Gomez και ο Blanco θα παντρευτούν αργότερα αυτό το μήνα, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει με λεπτομέρειες για τον επερχόμενο γάμο: από τη λίστα των διάσημων καλεσμένων μέχρι τα "μη παραδοσιακά" σχέδια για την τούρτα. Και ενώ το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει να πει το "ναι" στα τέλη Σεπτεμβρίου, δεν είναι σαφές αν η Swift θα παρευρεθεί με τον αρραβωνιαστικό της, τον αστέρα του NFL Travis Kelce.

Σύμφωνα με το TMZ, ο tight end των Kansas City Chiefs ενδέχεται να αναγκαστεί να παραλείψει την τελετή λόγω υποχρεώσεων που έχει στο παιχνίδι. Η The Sun είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η Selena Gomez και ο Benny Blanco πρόκειται να παντρευτούν σε έναν άκρως μυστικό χώρο στο Montecito το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, αν και οι εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν έχουν επιβεβαιώσει την ημερομηνία. Ωστόσο, αν η πληροφορία είναι ακριβής, η τελετή θα πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν ο Kelce παίξει με τους Baltimore Ravens στο Arrowhead Stadium στο Kansas City του Μιζούρι.

Μπορεί να μην δούμε μία κοινή εμφάνιση του προσφάτως αρραβωνιασμένοι ζευγαριού αλλά πολλοί Swifties διατηρούν την ελπίδα ότι η Taylor Swift θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μεγάλη μέρα της φίλης της.