Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

Στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy παρέλασαν τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, όπως οι Noah Wyle και Sarah Welles και οι Adam Brody και Leighton Meester.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ 16-09-2025
Getty Images

Στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο αναμενόμενες βραδιές του κόσμου της τηλεόρασης και του streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες: τα βραβεία Emmy. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν μερικές από τις σειρές που μονοπώλησαν τις βραδιές μας. Τα Adolescence, The Studio, The Pitt και Severence ήταν μεταξύ αυτών που έλαβαν τις περισσότερες διακρίσεις.

Στο παρασκήνιο της τελετής απονομής, βρισκόταν οι διασημότητες που πρωταγωνιστούν (ή και όχι) στις υποψήφιες σειρές. Πολλοί αποφάσισαν να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί μαζί με το ταίρι τους. Γιατί στις ειδικές στιγμές, όπως όταν κερδίζεις ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία της καριέρας σου, είναι καλό να έχεις κάποιον που αγαπάς στο πλευρό σου.

Τα ερωτευμένα ζευγάρια των Emmys 2025

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα αγαπημένα μας ζευγάρια που παρέλασαν στο κόκκινο χαλί των Emmys 2025 και μας απέδειξαν ότι εκτός από στιλάτα είναι και πολύ ερωτευμένα. 

Harrison Ford & Calista Flockhart 

Ένας διαχρονικός έρωτας στο κόκκινο χαλί των βραβείων. 

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
Getty Images

Scarlett Johansson e Colin Jost

Είναι από τα ζευγάρια που μας χαρίζουν πάντα ξεχωριστές εμφανίσεις και τους τελευταίες μήνες είναι ολοένα και πιο συχνές. 

Scarlett Johansson e Colin Jost
Getty Images

Selena Gomez & Benny Blanco

Κέρδισαν το βραβείο του πιο ερωτευμένου ζευγαριού αφού δεν σταμάτησαν να κοιτούν ο ένας τον άλλο στα μάτια. Σύντομα θα τους δούμε να ανεβαίνουν και τα σκαλιά της εκκλησίας. 

Selena Gomez & Benny Blanco
Getty Images

Taika Waititi & Rita Ora 

Έχουν επιλέξει να καρτούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή αλλά τα φωτογραφικά φλας πάντα στρέφονται στον σκηνοθέτη και την τραγουδίστρια σε κάθε κοινή εμφάνιση. 

Taika Waititi e Rita Ora
Getty Images

 Noah Wyle & Sarah Wells

Περίπου 30 χρόνια μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για τα Emmy για τον ρόλο του δρ. Κάρτερ στο E.R, κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για το The Pitt. Στη σκηνή, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Sarah Wells, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα την αγκάλιαζε σφιχτά, ποζάροντας στους φωτογράφους.

Noah Wyle & Sarah Wells
Getty Images

Stephen Colbert & Evelyn McGee-Colbert

Ο παρουσιαστής επέστρεψε στη σκηνή, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Evelyn McGee-Colbert, μετά το τέλος του Late Show. Πρόκειται σίγουρα για μια θριαμβευτική επιστροφή, που επαινέθηκε και χειροκροτήθηκε από το κοινό του.

Stephen Colbert & Evelyn McGee-Colbert
Getty Images

 Jake Gyllenhaal & Jeanne Cadieu

Ο ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μια σπάνια εμφάνιση με τη σύντροφό του.

Jake Gyllenhaal & Jeanne Cadieu
Getty Images

Adam Brody & Leighton Meester

Παρά το πέρασμα του χρόνου, παραμένουν ένα από τα πιο όμορφα και διαχρονικά ζευγάρια του Χόλιγουντ και σύντομα θα τους δούμε για πρώτη φορά μαζί τηλεοπτικά στη δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This

Adam Brody & Leighton Meester
Getty Images

Charlie Hunnam & Morgan McNelis 

Ένα ακόμα στιλάτο ζευγάρι που έκλεψε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί των Emmys 2025. 

Charlie Hunnam & Morgan McNelis
Getty Images

Aime Lou Wood & Adam Long

Η πρωταγωνίστρια του The White Lotus επέλεξε τα βραβεία Emmy για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς BBC Film Club. Οι δυο τους απέφυγαν το κόκκινο χαλί αλλά απαθανατίστηκαν μαζί κατά τη διάρκεια της βραδιάς. 

Aime Lou Wood & Adam Long
Getty Images

