Βραβεία Emmy 2025 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η μεγάλη βραδιά για τους πρωταγωνιστές της μικρής οθόνης έφτασε με τη απονομή των Βραβείων Emmy 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Η λαμπερή τελετή ανέδειξε τους μεγάλους νικητές της χρονιάς, με το "The Pitt" να ξεχωρίζει στις δραματικές σειρές και το "The Studio" να κυριαρχεί στις κωμωδίες, ενώ στις limited series "σάρωσε" η μεγάλη επιτυχία του Netflix, το "Adolescence". Πριν όμως τα βραβεία φτάσουν στα χέρια των νικητών, όλη η προσοχή ήταν στραμμένη στο κόκκινο χαλί των Emmy, όπου μεγάλοι τηλεοπτικοί αστέρες έκαναν τις εντυπωσιακές και συζητήσιμες εμφανίσεις τους, δημιουργώντας τάσεις της μόδας και τιμώντας σχεδιαστές και οίκους.

Και μιλώντας για "φόρο τιμής", δεν θα μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε ότι πολλές σταρ επέλεξαν να φορέσουν δημιουργίες του Giorgio Armani, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο Ιταλός "βασιλιάς" της υψηλής ραπτικής έντυσε στη διάρκεια της καριέρας του πολλές διάσημες στο κόκκινο χαλί και οι σταρ φρόντισαν να κρατήσουν να κρατήσουν ζεστή τη μνήμη και τη συνεισφορά του επιλέγοντας βραδινά φορέματα και κοστούμια που δημιούργησε εκείνος. Η μούσα του "King Giorgio", Cate Blanchett, εμφανίστηκε με μια tuxedo ολόσωμη φόρμα Armani Privé, ενώ η Anna Sawai και η Leslie Bibb διάλεξαν φορέματα σε μαύρο χρώμα.

Το κόκκινο χαλί των τηλεοπτικών βραβείων Emmy για το 2025, ανέδειξε και μία μεγάλη τάση της μόδας: το κόκκινο χρώμα. Πολλές διάσημες επέλεξαν βραδινά φορέματα στη φλογερή απόχρωση, δηλώντας την προτίμησή τους στο bold dressing έναντι της κομψής "λιτότητας". Ξεχώρισαν η Sydney Sweeney με το λαμπερό σατέν Oscar de la Renta στράπλες φόρεμά της, η Hunter Schafer με το αέρινο, halter-neck μάξι φόρεμα McQueen σ' ένα σταχτί κόκκινο και η Selena Gomez μ' ένα chic βραδινό φόρεμα του οίκου Louis Vuitton, σε καθαρό κόκκινο, με σάλι να δένει γύρο από τον λαιμό και να καταλήγει σε εντυπωσιακή ουρά.

Η Michelle Williams ήταν μία από τις ελάχιστες καλεσμένες, αν όχι η μοναδική, που επέλεξε vintage δημιουργία, του οίκου Chanel, η Jenna Ortega εμφανίστηκε μ' ένα σύνολο από τη συλλογή της Sarah Burton για την Givenchy από το οποίο ξεχώρισε το κατασκευασμένο από oversized κρυστάλλους τοπ, ενώ η Lisa με το τούλινο Lever Couture ασύμμετρο φόρεμά της έφερε το fairytale glamour στο κόκκινο χαλί.

Δείτε τις εμφανίσεις: