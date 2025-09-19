Follow us

H Madonna έχει τα πιο ευχάριστα νέα για τους fans της | Θα κυκλοφορήσει νέο album το 2026

Η βασίλισσα της ποπ ετοιμάζει ένα νέο μουσικό project που υπόσχεται να σηματοδοτήσει την επόμενη εποχή της καριέρας της και ιδού τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19-09-2025
Getty Images

Μετά από πολύ καιρό από το τελευταίο της άλμπουμ, "Madam X", που κυκλοφόρησε το 2019, η Madonna επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω στο νέο της μουσικό project, το οποίο σηματοδοτεί και την επιστροφή της στην Warner Records.

Η είδηση ​​έγινε γνωστή από την ίδια τη δισκογραφική ετειρεία την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Δυναμικό comeback

Η Madonna επιστρέφει στη Warner Records μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας. Υπενθυμίζεται ότι η σταρ ήταν μέλος αυτής της δισκογραφικής εταιρείας από το 1982 έως το 2007, όταν άλλαξε εταιρεία παραγωγής σε Live Nation. 

Μάλιστα η Madonna θέλησε να μας προετοιμάσει για την επιστροφή της με σειρά από νέες φωτογραφίες που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Κάτω από τη λεζάντα γράφει: "Σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα και νιώθω σαν στο σπίτι μου με την Warner Records! Επιστροφή στην πίστα. Επιστροφή εκεί που ξεκίνησαν όλα! COADF-P.2", με ενθουσιασμό και χαρά.

Το νέο άλμπουμ δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο. Ωστόσο, η τραγουδίστρια το υπέγραψε ως "COADF P.2" στην ανάρτησή της στο Instagram, υπονοώντας ότι θα είναι η συνέχεια του εμβληματικού της άλμπουμ "Confessions on a Dance Floor", που κυκλοφόρησε το 2005. Την παραγωγή υπογράφει ο Stuart Price, ο οποίος υπέγραψε μεγάλες επιτυχίες της όπως τα "Hung Up" και "Sorry".

