Μadonna | Η τολμηρή εμφάνιση με κορσέ στα 67α της γενέθλια

Για τα 67α γενέθλιά της, η Madonna επέλεξε ένα πολύ αισθησιακό outfit, δείχνοντας το γυμνασμένο σώμα της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-08-2025
Getty Images

Τα γενέθλια της Madonna δεν είναι ποτέ τα ίδια, και αυτό στις 16 Αυγούστου 2025 θα μείνει αξέχαστο. Για τα 67α γενέθλιά της, η σταρ επέλεξε την Τοσκάνη για μια special φωτογράφιση.  Η Madonna δεν απογοήτευσε το κοινό της.

Χωρίς παντελόνι, τόλμησε να ντυθεί σε boudoir ύφος με κρεμ μεταξωτό κορσέ με δαντέλα, ζαρτιέρες και ασορτί εσώρουχα καθώς και διάφανο καλσόν σε χρώμα δέρματος. Για να αντισταθμίσει αυτή την εξαιρετικά αισθησιακή εμφάνιση, η τραγουδίστρια φόρεσε ένα αέρινο μεταξωτό trench coat σε ιβουάρ χρώμα, προσθέτοντας μια θεατράλε πινελιά.

Η τόλμη της, που παραμένει άθικτη μετά από τέσσερις δεκαετίες καριέρας, αποτελεί υπενθύμιση του γιατί η Μadonna παραμένει είδωλο. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια πληθώρα λαμπερών αξεσουάρ: πολλά κολιέ σε στρώσεις, ένα λαμπερό τσόκερ και ογκώδη σκουλαρίκια. 

Όσο για το look της; Επέλεξε ένα wavy χτένισμα για τα πλατινέ μαλλιά της με χωρίστρα στο πλάι, αποκαλύπτοντας μερικές πιο σκούρες ρίζες -  μια τολμηρή λεπτομέρεια που τόνιζε περαιτέρω τη διαχρονική ροκ εμφάνισή της. Tο κατακόκκινο κραγιόν της έκανε αντίθεση με τη λαμπερή επιδερμίδα της, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητά της ως λαμπερή ντίβα.

