Πριγκίπισσα Rajwa | Όλα αυτά που την ενώνουν με την Kate Middleton

Πολλά έχουν αλλάξει για την πριγκίπισσα Rajwa από τότε που παντρεύτηκε πρίγκιπα Hussein. O γιος του βασιλιά Αμπντουλάχ και της βασίλισσας Ράνια είναι ο διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας και η ζωή του βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Αναπόφευκτα, το ίδιο συμβαίνει και για τη σύζυγό του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μεταβατικών ετών η πριγκίπισσα έχει συχνά συγκριθεί με μια άλλη γυναίκα των βασιλικών κύκλων που είναι επίσης μια μελλοντική βασίλισσα και εξίσου δημοφιλής. Ο λόγος για την Kate Middleton. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και φαίνεται πως πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η πριγκίπισσα της Ιορδανίας έχει ακολουθήσει τα βήματά της.

Σε αντίθεση με την Middleton, η Rajwa Al Saif γεννήθηκε με βασιλικούς συγγενείς. Κόρη του Khaled Al Saif και τηςAzza Al Sudairi, η μητέρα της είναι απόγονος της δυναστείας Al Sudairi, η οποία έχει δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Η πριγκίπισσα Rajwa είναι, επομένως, δεύτερη ξαδέλφη του μονάρχη της χώρας, του βασιλιά Salman. Πράγματι, η μελλοντική βασιλική της Ιορδανίας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σαουδική Αραβία, πριν σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Συρακούσης, από όπου αποφοίτησε το 2017.

Δεν γνώρισε τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών χρόνων, όπως έγινε με την Kate Middlton και τον πρίγκιπα William, αλλά μέσω ενός κοινού φίλου. Τον Αύγουστο του 2022, το βασιλικό παλάτι της Ιορδανίας ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους και ακολούθησε μία τελετή στο σπίτι του πατέρα της Rajwa στο Ριάντ.

Η πρώτη ομοιότητα που εντόπισαν οι royal fans

Με την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, το ζευγάρι δημοσίευσε μια επίσημη φωτογραφία για να γιορτάσει την είδηση.

Στο πορτρέτο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα στέκονται δίπλα-δίπλα, με τον Hussein να φοράει ένα κομψό κοστούμι και τη Rajwa ένα μπλε φόρεμα. Πολλοί είδαν ομοιότητες με την ανακοίνωση αρραβώνων του πριγκιπικού ζευγαριού της Ουαλίας από το Παλάτι του Αγίου Ιακώβου όπου η μελλοντική δούκισσα του Κέιμπριτζ φόρεσε επίσης ένα σκούρο μπλε φόρεμα για την περίσταση.

Getty Images

Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, την 1η Ιουνίου 2023, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια συγκλονιστική τελετή στην οποία παρευρέθηκαν πολλοί βασιλικοί καλεσμένοι. Η πιο μεγάλη προσοχή συγκεντρώθηκε βέβαια στην απροειδοποίητη άφιξη του πρίγκιπα William και της συζύγου του.

Το κοινό στιλ της πριγκίπισσας Rajwa με την Kate Middleton

Η παρουσία τους δεν ήταν μόνο απόδειξη του δεσμού μεταξύ των δύο ζευγαριών, αλλά η Catherine και η Rajwa απέδειξαν ότι έχουν πολλά κοινά και όσον αφορά το στιλ. Και οι δύο βασιλικές οικογένειες φορούσαν φορέματα του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab.

Getty Images

Η πριγκίπισσα Rajwa και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν επίσης μια κοινή σχέση με την Ιορδανία. Η Catherine πέρασε μέρος της παιδικής της ηλικίας στη στο Αμμάν, καθώς ο πατέρας της, Michael Middleton, ήταν τότε αεροσυνοδός της British Airways.

Μετά τον βασιλικό γάμο τους, η πριγκίπισσα Ράτζουα και ο πρίγκιπας Χουσεΐν παρέμειναν κάπως μακριά από τα φώτα. Τον επόμενο Ιανουάριο, το ζευγάρι έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, καθώς ξεκίνησε επίσημη επίσκεψη στη Σιγκαπούρη.

Στη συνέχεια, λιγότερο από ένα χρόνο μετά το γάμο τους, η πριγκίπισσα Rajwa ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον πρίγκιπα Hussein. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την εγκυμοσύνη της έκανε πολλούς να συγκρίνουν την πριγκίπισσα της Ιορδανίας με την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η γέννηση των παιδιών τους ήταν ένα ακόμα κοινό σημείο

Τα καλά νέα συνεχίστηκαν στις 3 Αυγούστου 2024, όταν η Βασιλική Αυλή αποκάλυψε ότι η πριγκίπισσα Rajwa γέννησε με ασφάλεια την πριγκίπισσα Iman. Και καθώς δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες της Rajwa και του Hussein να κρατούν το νεογέννητο μωρό, υπήρχαν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ του ζευγαριού και του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η Jordan TV στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα φαίνονται να περπατούν χέρι-χέρι στην είσοδο του νοσοκομείου, με την πριγκίπισσα Rajwa να φοράει ένα λεπτό φόρεμα με λουλούδια και τον Hussein να κρατάει ένα μάρσιπο μωρού στο άλλο του χέρι. Στη συνέχεια, το ζευγάρι προχώρησε μέσα από τον ενθουσιώδη πλήθος προς το αυτοκίνητό τους, όπου ο πρίγκιπας έβαλε την κόρη του με ασφάλεια στο πίσω κάθισμα.

Οι σκηνές θύμιζαν εκείνες του 2013, όταν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton παρουσίασαν για πρώτη φορά στον κόσμο τον πρίγκιπα George.

Getty Images

Το ζευγάρι στάθηκε στα σκαλιά του εμβληματικού Lindo Wing στο St Mary's Hospital του Λονδίνου, κρατώντας τον νεογέννητο πρίγκιπα τυλιγμένο σε κουβέρτες. Όπως ο πρίγκιπας Hussein, ο William μετέφερε το παιδί του στο βασιλικό αυτοκίνητο, έβαλε τον George στο πίσω κάθισμα του Range Rover και πήρε την οικογένειά του πίσω στο παλάτι.

Getty Images

Μετά τον τοκετό, η πριγκίπισσα Rajwa επέστρεψε σταδιακά στα δημόσια καθήκοντά της. Η πρώτη της εμφάνιση ως νέα μητέρα ήταν όταν συνόδευσε τον πρίγκιπα Hussein σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ιορδανίας και Ομάν τον Οκτώβριο, ενώ τον Ιανουάριο το ζευγάρι απολάμβανε ένα διπλό ραντεβού με τον πρίγκιπα Abdul Mateen και την πριγκίπισσα Anisha Rosnah του Brunei.

Ακολούθησαν αρκετές ακόμα δημόσιες εμφανίσεις στο πλευρό του συζύγου της ενώ σε όλες δεν περνάει απαρατήρητο το κομψό και λιτό στιλ της. Άλλο ένα στοιχείο που θα μπορούσαμε να της χρεώσουμε ως κοινό με την Kate Middleton.