Η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe επισκέφτηκαν τις πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο

Η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe επισκέφτηκαν τις Πυραμίδες της Γκίζας κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης κρατικής επίσκεψής τους στην Αίγυπτο αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο ενός τετραήμερου ταξιδιού στη βορειοαφρικανική χώρα. Την Τετάρτη το βράδυ, τα μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας περιηγήθηκαν στον αρχαίο χώρο -η ηλικία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4.500 χρόνια- μαζί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Abdel Fattah El-Sisi και την Πρώτη Κυρία Entissar Amer El-Sisi, ποζάροντας για φωτογραφίες με φόντο τις πυραμίδες.

Το ταξίδι ξεκίνησε επίσημα την Τρίτη στην Ισπανία με μια τελετή αποχαιρετισμού στο αεροδρόμιο Μαδρίτης-Μπαράχας, πριν ταξιδέψουν στο Κάιρο.

Κατά την άφιξή τους, συναντήθηκαν με μέλη της ισπανικής κοινότητας στην Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων αρχαιολόγοι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

"Η Ισπανία και η Αίγυπτος μοιράζονται μια επιθυμία που διατηρούμε σταθερά: την ειρηνική συνύπαρξη, τον διάλογο και τη συμφιλίωση στη Μέση Ανατολή, που θα επιτρέψουν τελικά ένα σταθερό περιβάλλον για την ανάπτυξη των λαών με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη", δήλωσε ο βασιλιάς Felipe κατά την άφιξή τους.

"Προς το παρόν, φαίνεται σαν ουτοπία, αλλά πρέπει να είναι εφικτό και όλοι πρέπει να συμβάλουμε για να γίνει πραγματικότητα".

Την Πέμπτη, η βασίλισσα Letizia επισκέφθηκε το πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Σουλτάνου στην Πόλη των Νεκρών, γνωστή και ως Νεκρόπολη του Καΐρου, η οποία είναι διάσπαρτη με κατοικημένες γειτονιές και νεκροταφεία, διάσπαρτα ιστορικά τζαμιά, μαυσωλεία και άλλα μεσαιωνικά ισλαμικά αρχιτεκτονικά κτίρια που χρονολογούνται από την αραβική κατάκτηση της Αιγύπτου τον 7ο αιώνα. Η Iσπανίδα βασίλισσα εγκαινίασε επίσης μια έκθεση φωτογραφίας με έργα του αιγύπτιου καλλιτέχνη Mohamed Mahdy και της ισπανίδας φωτογράφου Laura Silleras, και επισκέφθηκε τα εργαστήρια χειροτεχνίας του ιδρύματος. Ο βασιλιάς συναντήθηκε ξεχωριστά με ισπανούς και αιγύπτιους επιχειρηματίες και εγκαινίασε το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ισπανίας-Αιγύπτου στο Κάιρο.

Μετά τις δύο ημέρες στο Κάιρο, ο βασιλιάς και η βασίλισσα συνέχισαν το ταξίδι τους με προγραμματισμένη επίσκεψη στο Λούξορ.

Το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη ισπανών μοναρχών στη νότια αιγυπτιακή πόλη από το 2008, όταν την επισκέφθηκαν ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος και η βασίλισσα Σοφία.