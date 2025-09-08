Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Η Infanta Sofia πρόκειται να ξεκινήσει μια διαφορετική φάση από αυτή της αδελφής της Leonor, και θα το κάνει στη Λισαβόνα. Θα ζήσει εκεί ενώ θα σπουδάζει στο Forward College, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με διεθνές πρόγραμμα που στη συνέχεια θα την οδηγήσει στο Παρίσι και το Βερολίνο.

Αλλά αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη περιέργεια είναι η κατοικία στην οποία θα εγκατασταθεί στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για ένα μοντέρνο κτίριο στη συνοικία Benfica, μισή ώρα από το πανεπιστημιακό campus. Τα δωμάτια χωρίζονται σε δύο τύπους, Suite και Studio, με ιδιωτικό μπάνιο, κρεβάτι και γραφείο.

Δεν μιλάμε για επιδεικτική πολυτέλεια, αλλά για φωτεινούς και καλά μελετημένους χώρους, ώστε κάθε φοιτητής να έχει την ιδιωτικότητά του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, όπως η κουζίνα ή το πλυντήριο, που διατηρούν μια ατμόσφαιρα συνύπαρξης.

Εκτός από τα μεμονωμένα δωμάτια, η εστία διαθέτει γυμναστήριο, αίθουσες μελέτης, κοινόχρηστο σαλόνι και ακόμη και ιδιωτικό κήπο.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η κοντινή απόσταση από το πάρκο Monsanto, ιδανικό για υπαίθριες δραστηριότητες, και το μετρό, που συνδέει απευθείας με το κέντρο της Λισαβόνας. Όλα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν ισορροπία μεταξύ της ακαδημαϊκής και της προσωπικής τους ζωής.

Φυσικά, όλα αυτά προστίθενται στο τελικό κόστος. Το πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων κοστίζει περίπου 21.700 δολάρια το χρόνο, συν το ενοίκιο για τη διαμονή, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 700 και 890 δολαρίων το μήνα.