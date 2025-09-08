Follow us

Search

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Πού θα ζήσει η Infanta Sofia ενώ θα σπουδάζει στο Forward College.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025
Getty Images

Η Infanta Sofia πρόκειται να ξεκινήσει μια διαφορετική φάση από αυτή της αδελφής της Leonor, και θα το κάνει στη Λισαβόνα. Θα ζήσει εκεί ενώ θα σπουδάζει στο Forward College, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με διεθνές πρόγραμμα που στη συνέχεια θα την οδηγήσει στο Παρίσι και το Βερολίνο.

Αλλά αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη περιέργεια είναι η κατοικία στην οποία θα εγκατασταθεί στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για ένα μοντέρνο κτίριο στη συνοικία Benfica, μισή ώρα από το πανεπιστημιακό campus. Τα δωμάτια χωρίζονται σε δύο τύπους, Suite και Studio, με ιδιωτικό μπάνιο, κρεβάτι και γραφείο.

Δεν μιλάμε για επιδεικτική πολυτέλεια, αλλά για φωτεινούς και καλά μελετημένους χώρους, ώστε κάθε φοιτητής να έχει την ιδιωτικότητά του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, όπως η κουζίνα ή το πλυντήριο, που διατηρούν μια ατμόσφαιρα συνύπαρξης.

Εκτός από τα μεμονωμένα δωμάτια, η εστία διαθέτει γυμναστήριο, αίθουσες μελέτης, κοινόχρηστο σαλόνι και ακόμη και ιδιωτικό κήπο.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η κοντινή απόσταση από το πάρκο Monsanto, ιδανικό για υπαίθριες δραστηριότητες, και το μετρό, που συνδέει απευθείας με το κέντρο της Λισαβόνας. Όλα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν ισορροπία μεταξύ της ακαδημαϊκής και της προσωπικής τους ζωής.

Φυσικά, όλα αυτά προστίθενται στο τελικό κόστος. Το πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων κοστίζει περίπου 21.700 δολάρια το χρόνο, συν το ενοίκιο για τη διαμονή, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 700 και 890 δολαρίων το μήνα.

Διαβάστε Επίσης

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Dior και Alaïa | Οι δύο οραματιστές της μόδας σε μία ξεχωριστή έκθεση

Dior και Alaïa | Οι δύο οραματιστές της μόδας σε μία ξεχωριστή έκθεση

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα

Holistic Beauty | 5 τρόποι για να &quot;χτίσεις&quot; μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

Holistic Beauty | 5 τρόποι για να "χτίσεις" μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Primer Music Festival 2025: 5 πράγματα που θα θυμόμαστε από την πρώτη μέρα με τον Armin van Buuren

Primer Music Festival 2025: 5 πράγματα που θα θυμόμαστε από την πρώτη μέρα με τον Armin van Buuren

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά