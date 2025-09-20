Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Harper's Bazaar: "Ακόμα και οι καλλιτεχνικές σου επιλογές είναι μια πολιτική πράξη"

Στη σκηνή της Στέγης από τις 20 Νοεμβρίου το φως θα είναι ψυχρό, οι οθόνες θα φωτίζουν πρόσωπα, τα τηλέφωνα θα χτυπούν, ένα ηλεκτρονικό ρολόι θα στέκει σαν σύμβολο της τραγικότητας. "Όλα διαδραματίζονται σε μια νύχτα εκλογών, στο γραφείο της προεκλογικής εκστρατείας του Οιδίποδα. Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό ρολόι που μετράει αντίστροφα – μία ώρα και πενήντα λεπτά, όσο διαρκεί η παράσταση. Και όταν φτάνουμε στο μηδέν, έρχεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η αποκάλυψη της αλήθειας. Το σοκ δύο ερωτευμένων ανθρώπων, του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, που αντιλαμβάνονται την τραγική τους μοίρα και χάνουν τα πάντα".

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μιλά για την Ιοκάστη στον "Οιδίποδα" (τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Νίκος Κουρής) του Ρόμπερτ Άικ, μια γυναίκα που δεν είναι πια σκιά μύθου, αλλά έχει πάθος και πολιτική βαρύτητα. "Ο Οιδίποδας εδώ είναι υποψήφιος για το ανώτατο αξίωμα της χώρας – όχι βασιλιάς, αλλά πολιτικός. Ένας ιδανικός ηγέτης: έντιμος, διαφανής, βαθιά ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Η Ιοκάστη που θα υποδυθώ εγώ είναι πολύ σύγχρονη: μορφωμένη, πολιτικά ενήλικη, μια "Πρώτη Κυρία” με ένα βαθύ μυστικό τραύμα. Ο Λάιος παρουσιάζεται ως κακοποιητής".

