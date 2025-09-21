Follow us

Η αινιγματική κριτική του Donald Trump για το μενού στο δείπνο του Windsor

Ο Donald Trump, η σύζυγός του Melania και η κόρη του Tiffany, προσκλήθηκαν σε ένα πολυτελές επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε στο Κάστρο του Windsor.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
21-09-2025
Getty Images

Το επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε για την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και της συζύγου του, Melania Trump έγινε πρωτοσέλιδο για διάφορους λόγους. Αυτά που σχολιάστηκαν περισσότερο ήταν το πανέμορφο χρυσό φόρεμα που φορούσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας και για το ερώτημα αν η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και η κόρη του προέδρου Tiffany παραβίασαν το βασιλικό πρωτόκολλο με τις ενδυμασίες τους.

Τώρα, έχουμε έναν ακόμα λόγο να σχολιάζουμε τη λαμπερή δεξίωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε στους θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μια μικρή ιδέα για το φαγητό που σερβιρίστηκε στο Κάστρο του Windsor. Mια σύντομη, αλλά ευθύς απάντηση.

Το μενού του επίσημου δείπνου στο Κάστρο του Windsor

Όταν ρωτήθηκε τι έφαγε στο δείπνο που διοργανώθηκε προς τιμήν του, απάντησε στους δημοσιογράφους: "Ό,τι μας σέρβιραν". Το γεύμα ξεκίνησε με πανακότα από κάρδαμο του Hampshire με μπισκότα παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού, ενώ το κύριο πιάτο ήταν βιολογικό κοτόπουλο Norfolk τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα από θυμάρι και θρούμπι.

Δεδομένης της αγάπης του βασιλιά για τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, το γεγονός ότι σερβίρεται βιολογικό κοτόπουλο σε ένα επίσημο δείπνο δεν αποτελεί έκπληξη και στέλνει ένα σαφές μήνυμα.

Η αινιγματική κριτική του Donald Trump για το μενού στο δείπνο του Windsor
Getty Images

Για επιδόρπιο, στους καλεσμένους σερβιρίστηκε μια bombe glacée cardinal, μια bombe με παγωτό βανίλια, με εσωτερικό σορμπέ από σμέουρα του Κεντ και ελαφρώς βρασμένα δαμάσκηνα Victoria. Ο 79χρονος πολιτικός είναι γνωστό ότι λατρεύει τα γλυκά.

Την Πέμπτη το βράδυ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ρωτήθηκε για το ποιο ήταν το καλύτερο μέρος της επίσκεψης, απάντησε: "Νομίζω ότι ήταν απλά το να είμαι με τον βασιλιά Κάρολο. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον γνώρισα πολύ καλά. Τον ήξερα και πριν, αλλά τώρα τον ξέρω λίγο καλύτερα".

Δείπνο στο Κάστρο του Windsor
Getty Images

Το σχόλιο του Donald Trump για τη διακόσμηση

Σχολίασε επίσης την εσωτερική διακόσμηση του Κάστρου του Windsor, προσθέτοντας: "Τα έργα τέχνης. Είδα περισσότερα έργα ζωγραφικής από όσα έχει δει ποτέ οποιοσδήποτε άνθρωπος και αγάλματα. Αλλά μας φέρθηκαν υπέροχα. Φέρθηκαν υπέροχα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι αυτό που έκαναν ήταν πραγματικά σεβασμός προς τη χώρα μας, γιατί χθες το βράδυ ήταν υπέροχο. Και είχαμε εκεί τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του κόσμου. Αυτό ήταν σεβασμός προς τη χώρα μας".

Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε μια τιάρα με προσωπική ιστορία σε επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Windsor

