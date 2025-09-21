Follow us

Search

Rebel Royals | Πώς η πριγκίπισσα Martha Louise και ο Durek Verrett αποφάσισαν να γυρίσουν το ντοκιμαντέρ στο Netflix

"Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίναμε μέλη της οικογένειας του Netflix" σημειώνει η πριγκίπισσα Martha Louise.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
21-09-2025
Getty Images

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια των βασιλικών κύκλων αφού επέλεξαν να σπάσουν τις παραδόσεις για τον έρωτα. Πιστή στη στάση ζωής τους, τους βλέπουμε να τολμούν να γίνονται πρωταγωνιστές στο Netflix. Φαίνεται μάλιστα πως ήταν μια εύκολη απόφαση για την πριγκίπισσα Martha Louise και τον Durek Verrett να μοιραστούν την ιστορία αγάπης τους με τη δημοφιλή πλατφόρμα streaming και να επιλέξουν να συνεργαστούν με την Rebecca Chaiklin, μια σκηνοθέτιδα υποψήφια για Emmy, γνωστή για τη δουλειά της στη σκηνοθεσία του Tiger King.

Η επιλογή τους μεγαλώνει τη λίστα με τους royals που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα με δική τους σειρά ή κάνουν guest εμφάνιση σε εκπομπές άλλων. "Μεγάλωσα αγαπώντας το Netflix. Έχει καταπληκτικά ντοκιμαντέρ, καταπληκτικές τηλεοπτικές εκπομπές και παγκόσμια εμβέλεια που φτάνει σε τόσες πολλές χώρες του κόσμου. Και όταν αποφασίσαμε να διηγηθούμε μια ιστορία τόσο συγκινητική όσο η δική μας, ένιωσα ότι έπρεπε να είναι στο Netflix", λέει ο Verrett στο περιοδικό Town & Country. Η πριγκίπισσα προσθέτει: "Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίναμε μέλη της οικογένειας του Netflix".

Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το Rebel Royals, η Chaiklin είπε: "Η Martha Louise και ο σαμάνος Durek [είναι] δύο εντελώς απροσδόκητοι, άγριοι και χαρισματικοί χαρακτήρες από εντελώς διαφορετικούς κόσμους, που περιπλέουν σε μια δίνη αντιπαραθέσεων και αγωνίζονται για την αγάπη. Ήταν μια υπέροχη ιστορία για ανθρώπους που νιώθουν σαν ψάρια έξω από το νερό – και ήταν τόσο αστείοι. Έτσι, έπρεπε απλώς να τους πείσω (και τα πνεύματα) ότι ήμουν αρκετά 'φωτισμένη' για να είμαι αυτή που θα διηγηθεί την ιστορία τους".

Διαβάστε Επίσης

Rebel Royals | Πώς η πριγκίπισσα Martha Louise και ο Durek Verrett αποφάσισαν να γυρίσουν το ντοκιμαντέρ στο Netflix

H πριγκίπισσα Martha Louise και ο Durek Verrett στο κόκκινο χαλί | Η εμφάνιση που συζητήθηκε

Tags

Latest

Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Rebel Royals | Πώς η πριγκίπισσα Martha Louise και ο Durek Verrett αποφάσισαν να γυρίσουν το ντοκιμαντέρ στο Netflix
NEWS

Rebel Royals | Πώς η πριγκίπισσα Martha Louise και ο Durek Verrett αποφάσισαν να γυρίσουν το ντοκιμαντέρ στο Netflix

H Victoria Beckham αποκάλυψε το μυστικό του γάμου της με τον David
NEWS

H Victoria Beckham αποκάλυψε το μυστικό του γάμου της με τον David

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα πιο κομψά looks που μπορείτε να κάνετε μ' ένα ζευγάρι loafers

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η αινιγματική κριτική του Donald Trump για το μενού στο δείπνο του Windsor
NEWS

Η αινιγματική κριτική του Donald Trump για το μενού στο δείπνο του Windsor

Η πρώτη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα
ENTERTAINMENT

Η πρώτη έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα

Πριγκίπισσα Rajwa | Όλα αυτά που την ενώνουν με την Kate Middleton
NEWS

Πριγκίπισσα Rajwa | Όλα αυτά που την ενώνουν με την Kate Middleton

Οι 8 τάσεις που επιλέγουν για το φθινόπωρο του 2025 οι κομψές γυναίκες άνω των 50
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι 8 τάσεις που επιλέγουν για το φθινόπωρο του 2025 οι κομψές γυναίκες άνω των 50

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Harper's Bazaar: "Ακόμα και οι καλλιτεχνικές σου επιλογές είναι μια πολιτική πράξη"
NEWS

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Harper's Bazaar: "Ακόμα και οι καλλιτεχνικές σου επιλογές είναι μια πολιτική πράξη"

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΑΝΕΣΤΗ

Best of Network

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Η ΕΚΤ με άγρυπνο μάτι πάνω στη Γαλλία

Η ΕΚΤ με άγρυπνο μάτι πάνω στη Γαλλία

Οι ταινίες που έρχονται στα σινεμά την Πέμπτη 25/09

Οι ταινίες που έρχονται στα σινεμά την Πέμπτη 25/09

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers

Ημέρες Βραβευμένης Γαστρονομίας: Τα κορυφαία παρεΐστικα εστιατόρια της Αθήνας σε σπέσιαλ τιμές

Ημέρες Βραβευμένης Γαστρονομίας: Τα κορυφαία παρεΐστικα εστιατόρια της Αθήνας σε σπέσιαλ τιμές

Σε αυτό το spa βουλιάζεις μέσα στη μπύρα

Σε αυτό το spa βουλιάζεις μέσα στη μπύρα

Το στοιχείο που θα αλλάξει στις μελλοντικές Mercedes επαναφέρει μια &quot;παράδοση&quot;

Το στοιχείο που θα αλλάξει στις μελλοντικές Mercedes επαναφέρει μια "παράδοση"

7 κακές συνήθειες των γονιών για τις οποίες &quot;τιμωρούμε&quot; τα παιδιά

7 κακές συνήθειες των γονιών για τις οποίες "τιμωρούμε" τα παιδιά

Αγνοούνται τα έργα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική

Αγνοούνται τα έργα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική