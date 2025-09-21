Rebel Royals | Πώς η πριγκίπισσα Martha Louise και ο Durek Verrett αποφάσισαν να γυρίσουν το ντοκιμαντέρ στο Netflix

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια των βασιλικών κύκλων αφού επέλεξαν να σπάσουν τις παραδόσεις για τον έρωτα. Πιστή στη στάση ζωής τους, τους βλέπουμε να τολμούν να γίνονται πρωταγωνιστές στο Netflix. Φαίνεται μάλιστα πως ήταν μια εύκολη απόφαση για την πριγκίπισσα Martha Louise και τον Durek Verrett να μοιραστούν την ιστορία αγάπης τους με τη δημοφιλή πλατφόρμα streaming και να επιλέξουν να συνεργαστούν με την Rebecca Chaiklin, μια σκηνοθέτιδα υποψήφια για Emmy, γνωστή για τη δουλειά της στη σκηνοθεσία του Tiger King.

Η επιλογή τους μεγαλώνει τη λίστα με τους royals που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα με δική τους σειρά ή κάνουν guest εμφάνιση σε εκπομπές άλλων. "Μεγάλωσα αγαπώντας το Netflix. Έχει καταπληκτικά ντοκιμαντέρ, καταπληκτικές τηλεοπτικές εκπομπές και παγκόσμια εμβέλεια που φτάνει σε τόσες πολλές χώρες του κόσμου. Και όταν αποφασίσαμε να διηγηθούμε μια ιστορία τόσο συγκινητική όσο η δική μας, ένιωσα ότι έπρεπε να είναι στο Netflix", λέει ο Verrett στο περιοδικό Town & Country. Η πριγκίπισσα προσθέτει: "Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίναμε μέλη της οικογένειας του Netflix".

Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το Rebel Royals, η Chaiklin είπε: "Η Martha Louise και ο σαμάνος Durek [είναι] δύο εντελώς απροσδόκητοι, άγριοι και χαρισματικοί χαρακτήρες από εντελώς διαφορετικούς κόσμους, που περιπλέουν σε μια δίνη αντιπαραθέσεων και αγωνίζονται για την αγάπη. Ήταν μια υπέροχη ιστορία για ανθρώπους που νιώθουν σαν ψάρια έξω από το νερό – και ήταν τόσο αστείοι. Έτσι, έπρεπε απλώς να τους πείσω (και τα πνεύματα) ότι ήμουν αρκετά 'φωτισμένη' για να είμαι αυτή που θα διηγηθεί την ιστορία τους".