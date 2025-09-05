Πρίγκιπας William | Θα εμφανιστεί σε δημοφιλή εκπομπή - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ

Μία έκπληξη ετοιμάζει για τους θαυμαστές του ο πρίγκιπας William. Εκείνη της συμμετοχής του σε σειρά που μπορούν να παρακολουθήσουν σε δημοφιλή streaming πλατφόρμα.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι ένας από τους καλεσμένους της τρίτης σεζόν του The Reluctant Traveler With Eugene Levy. Πρόκειται για μία εξαιρετικά δημοφιλή εκπομπή, η οποία παρουσιάζει ξενοδοχεία και πολυτελείς χώρους διαμονής με τον Eugene Levy να τα εξερευνά και να γνωρίζει τους ιδιοκτήτες. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρίγκιπας William καλωσορίζει τον απόφοιτο του Schitt's Creek στο κάστρο του Windsor για "μια σπάνια και αποκαλυπτική συζήτηση" στη νέα σεζόν της ταξιδιωτικής σειράς Apple TV+.

Η συνάντηση με τον πρίγκιπα της Ουαλίας περιγράφεται ως "μία από τις πολλές εξαιρετικές συναντήσεις" στην "απόλυτη ταξιδιωτική bucket list" του οικοδεσπότη. Στο επίσημο τρέιλερ της 3ης σεζόν, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας William εμφανίζεται να περπατά με τον Eugene Levy.

"Ήταν το να μεθύσεις με τον πρίγκιπα William στη λίστα με τα to do σου;", ρώτησε ο πρίγκιπας της Ουαλίας τον ηθοποιό, ο οποίος απάντησε: "Μάλλον ναι!".

Υπενθυμίζει ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει εμφανιστεί ξανά σε παραγωγή του Apple TV+ το 2021, με την εκπομπή να ονομάζεται Time to Walk.

Δείτε το τρέιλερ της τρίτης σεζόν της εκπομπής: