Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

Η βασίλισσα Σοφία βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, όπου ταξίδεψε για να συμμετάσχει στο 2ο Συμπόσιο Αμερικής&Ισπανίας 250, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίτιμη βασίλισσα εκμεταλλεύτηκε την παραμονή της στην πρωτεύουσα της Βόρειας Αμερικής, όπου έφτασε πριν ο βασιλιάς και η βασίλισσα επιστρέψουν από το ταξίδι τους στην Αίγυπτο για να παραθέσει δεξίωση στον ισπανικό λαό που ζει εκεί. Την Πέμπτη, σύμφωνα με το βασιλικό οικογενειακό, συναντήθηκε με τον Ισπανό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ángeles Moreno, το διπλωματικό προσωπικό της Ισπανικής Πρεσβείας στη χώρα και εκπροσώπους της ισπανικής κοινωνίας.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η βασίλισσα Σοφία ξεκίνησε την ημέρα της προεδρεύοντας της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισπανικού Ινστιτούτου Βασίλισσας Σοφίας (QSSI), όπου παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες δραστηριότητες του ινστιτούτου, με ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό της πρωτοβουλίας America&Spain250. Μετά τη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Κορών της Αμερικανικής Επανάστασης, η βασίλισσα Σοφία περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, που ιδρύθηκε το 1890 και έχει 190.000 μέλη, του οποίου η αποστολή, όπως συνεχίζεται από το Βασιλικό Οικογενειακό, είναι να διατηρήσει τη μνήμη και το πνεύμα όσων συνέβαλαν στην ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το απόγευμα, η Βασίλισσα παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία του συμποσίου, με τίτλο "Η Ισπανία και η Γέννηση της Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες", στην Αίθουσα Συντάγματος.

Μετά τη συνεδρία αυτή ακολούθησαν οι παρουσιάσεις ενός συμποσίου που διοργάνωσαν οι Κόρες της Αμερικανικής Επανάστασης και το Ισπανικό Ινστιτούτο Βασίλισσας Σοφίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ramón Areces και με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Γραφείου της Ισπανικής Πρεσβείας στις ΗΠΑ.

Η βασίλισσα, μέσω του ιδρύματός της, υποστηρίζει την πρωτοβουλία, γι' αυτό και βρίσκεται στην Ουάσινγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τρία ραντεβού είχε η βασίλισσα στα οποία φόρεσε τρία διαφορετικά ρούχα. Είναι εντυπωσιακό ότι το πρώτο ήταν το ίδιο που φόρεσε στην τελευταία της εκδήλωση στην Ισπανία λίγο πριν πετάξει για τις Ηνωμένες Πολιτείες: Η μπλε μπλούζα και παντελόνι σε σκούρο μπλε χρώμα της ελληνικής μάρκας Zeus+Dione, πράγμα που σημαίνει ότι τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για αυτά, επειδή είναι από την πατρίδα της και επειδή τα απέκτησε σε μια από τις επισκέψεις της το 2023, τη χρονιά που πέθανε ο αδελφός της, τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος.

Instagram/casareal.es

Για αξεσουάρ προτίμησε κάτι πιο διακριτικό και φορούσε ένα μακρύ μαργαριταρένιο κολιέ που ταίριαζε με τα σκουλαρίκια της και μια διαμαντένια καρφίτσα.