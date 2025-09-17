Follow us

Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση

Η επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας με vintage σύνολο με ελληνική υπογραφή!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17-09-2025
Pablo Cuadra/Getty Images/Ideal Image

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η βασίλισσα Σοφία εγκαινίασε το Διεθνές Συνέδριο για τις Νευροεκφυλιστικές Παθήσεις (ICND) στο Έλτσε του Αλικάντε. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή παγκοσμίου φήμης ερευνητών, ενώ φιλοξενεί επίσης τον επίσημο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ που τιμάται στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η βασίλισσα έχει δεσμευτεί για την έρευνα και τη θεραπεία αυτών των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων, γι' αυτό και το Ίδρυμά της συμμετέχει στην οργάνωση αυτού του ετήσιου συνεδρίου, καθώς και σε άλλες σχετικές φιλανθρωπικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Οι δύο εμφανίσεις της βασίλισσας Σοφίας

Όσο για τις εμφανίσεις της;  Το πρωί, επέλεξε ένα σκούρο σακάκι και ένα παντελόνι-κοστούμι με κόκκινο τοπ στο οποίο πρόσθεσε, εκτός από τα πολλά πολύχρωμα κολιέ της, μια ιδιαίτερη καρφίτσα από μικρούς αμέθυστους. 

Για το βράδυ, διάλεξε ένα pyjama look που αποτελούνταν από μια μπλούζα και παντελόνι σε σκούρο μπλε χρώμα με κάθετες ρίγες. Ανήκει στην ελληνική εταιρεία Zeus+Δione,  γνωστή για τη χειροποίητη κατασκευή των δημιουργιών της χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές και αποκλειστικά μεταξωτά υφάσματα που κατασκευάζονται για την επωνυμία στο Σουφλί! 

Η επίτιμη βασίλισσα απέκτησε το σύνολο σε ένα από τα ταξίδια της στην Ελλάδα το 2023, τη χρονιά που πέθανε ο αδελφός της, τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα μακρύ κολιέ από πολύχρωμες χάντρες, στρογγυλά χρυσά σκουλαρίκια και μια ασημένια τσάντα.

Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση

Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

