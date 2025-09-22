Follow us

Search

Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

Η αντίδραση της ηθοποιού στην αποκάλυψη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
22-09-2025
Getty Images

Θα περίμενε κανείς ότι η Jennifer Aniston γνωρίζει τα πάντα για τη Reese Witherspoon και το αντίστροφο, δεδομένης της φιλίας τους η οποία μετρά σήμερα κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίες.  Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχει ένα στοιχείο που η Χολιγουντιανή σταρ, την οποία αγαπήσαμε μέσα από τα θρυλικά Friends και μετέπειτα κινηματογραφικές επιτυχίες, αγνοεί ένα σημαντικό στοιχείο για την καλή της φίλη: το μεσαίο της όνομα.

Διαβάστε Επίσης

Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

Jennifer Aniston | Αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που δεν έχει πάει ποτέ στο Met Gala και ξάφνιασε τους θαυμαστές της

Όλα ξεκίνησαν όταν η Jennifer Aniston και η Reese Witherspoon κλήθηκαν να παίξουν έναν γύρο παιχνιδιού  "Do You Even Know Me?" για το LADBible, με την Reese να ζητά από την πρωταγωνίστρια της σειράς The Morning Show να μαντέψει το μεσαίο όνομά της. Οι επιλογές που είχε στη διάθεσή της ήταν τρεις: Jane, Jeanne ή Joan. 

Η Aniston επέλεξε την πρώτη απάντηση, με τη Reese Witherspoon να αποκρίνεται ότι: "Είναι Jeanne", προσθέτοντας: "Αυτό είναι μπερδεμένο. Στην πραγματικότητα είμαι Laura Jeanne", μία απάντηση που φαίνεται να εξέπληξε τη Jennifer.

"Laura Jeanne;", αποκρίθηκε δύο φορές η Jennifer Aniston, με τη Witherspoon να επιμένει με ειλικρίνεια: "Αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα".  Διατηρώντας τα μάτια της ορθάνοιχτα, η Aniston συνέχισε να αναρωτιέται: "Ποια είναι η Laura; Ποια στο καλό είναι η Laura;" σχολίασε με χιούμορ. "Περίμενε, Laura Jeanne; Δεν πρόκειται να σε αποκαλώ έτσι από εδώ και πέρα." Έλα, Laura Jeanne"". 
 

Tags

Latest

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του
NEWS

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες
NEWS

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια
NEWS

Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων
NEWS

Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία
LIFESTYLE & HOMES

Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;
NEWS

Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Ο Διονύσης Ατζαράκης έχει μερικές &quot;Κακές Ιδέες&quot; και μιλά στο ‘α’ γι&#39; αυτές

Ο Διονύσης Ατζαράκης έχει μερικές "Κακές Ιδέες" και μιλά στο ‘α’ γι' αυτές

F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Ξανά Verstappen και το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά

F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Ξανά Verstappen και το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Ανάπτυξη πάνω από 2% μέχρι το 2026 προβλέπουν για Ελλάδα ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΤτΕ - Οι προβλέψεις για επενδύσεις, κατανάλωση, εξαγωγές

Ανάπτυξη πάνω από 2% μέχρι το 2026 προβλέπουν για Ελλάδα ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΤτΕ - Οι προβλέψεις για επενδύσεις, κατανάλωση, εξαγωγές

Βοιωτία: Αυτός είναι ο απόμερος στάβλος όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Αναζητείται ο συνεργός της [βίντεο]

Βοιωτία: Αυτός είναι ο απόμερος στάβλος όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Αναζητείται ο συνεργός της [βίντεο]

Πανευρωπαϊκή έρευνα Ιδρύματος Vodafone για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

Πανευρωπαϊκή έρευνα Ιδρύματος Vodafone για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

Αντίο Ατέλειες | Τα pimple patches που θα σώσουν την επιδερμίδα σου από τα σπυράκια είναι διάφανα και πανεύκολα στη χρήση

Αντίο Ατέλειες | Τα pimple patches που θα σώσουν την επιδερμίδα σου από τα σπυράκια είναι διάφανα και πανεύκολα στη χρήση

2 hacks για να αφαιρέσεις τους λεκέδες από αίμα στα ρούχα

2 hacks για να αφαιρέσεις τους λεκέδες από αίμα στα ρούχα

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025