Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

Θα περίμενε κανείς ότι η Jennifer Aniston γνωρίζει τα πάντα για τη Reese Witherspoon και το αντίστροφο, δεδομένης της φιλίας τους η οποία μετρά σήμερα κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίες. Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχει ένα στοιχείο που η Χολιγουντιανή σταρ, την οποία αγαπήσαμε μέσα από τα θρυλικά Friends και μετέπειτα κινηματογραφικές επιτυχίες, αγνοεί ένα σημαντικό στοιχείο για την καλή της φίλη: το μεσαίο της όνομα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Jennifer Aniston και η Reese Witherspoon κλήθηκαν να παίξουν έναν γύρο παιχνιδιού "Do You Even Know Me?" για το LADBible, με την Reese να ζητά από την πρωταγωνίστρια της σειράς The Morning Show να μαντέψει το μεσαίο όνομά της. Οι επιλογές που είχε στη διάθεσή της ήταν τρεις: Jane, Jeanne ή Joan.

Η Aniston επέλεξε την πρώτη απάντηση, με τη Reese Witherspoon να αποκρίνεται ότι: "Είναι Jeanne", προσθέτοντας: "Αυτό είναι μπερδεμένο. Στην πραγματικότητα είμαι Laura Jeanne", μία απάντηση που φαίνεται να εξέπληξε τη Jennifer.

"Laura Jeanne;", αποκρίθηκε δύο φορές η Jennifer Aniston, με τη Witherspoon να επιμένει με ειλικρίνεια: "Αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα". Διατηρώντας τα μάτια της ορθάνοιχτα, η Aniston συνέχισε να αναρωτιέται: "Ποια είναι η Laura; Ποια στο καλό είναι η Laura;" σχολίασε με χιούμορ. "Περίμενε, Laura Jeanne; Δεν πρόκειται να σε αποκαλώ έτσι από εδώ και πέρα." Έλα, Laura Jeanne"".

