Jennifer Aniston | Αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που δεν έχει πάει ποτέ στο Met Gala και ξάφνιασε τους θαυμαστές της

Το Met Gala είναι το ετήσιο ραντεβού των μεγαλύτερων ονομάτων της διεθνούς σκηνής, με τους celebrities είτε να προετοιμάζουν το statement look τους μήνες πριν είτε να προσπαθούν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόταση που θα τους οδηγήσει στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Θα περίμενε κανείς ότι η Jennifer Aniston θα ανήκε στην πρώτη κατηγορία, όμως, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν ισχύει, μιας και η δημοφιλής ηθοποιός δεν έχει απαντήσει ούτε μία φορά θετικά στην πρόσκληση που λαμβάνει κάθε χρόνο στο e-mail της.

Και υπάρχει λόγος για αυτό. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Glamour, η Jennifer Aniston εκμυστηρεύτηκε ότι δέχεται πρόσκληση κάθε χρόνο για το "πιο λαμπερό event της χρονιάς", όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς, το οποίο συνειδητά προσπερνά. Η αιτία δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι όλη η διαδικασία προετοιμασίας της προκαλεί έντονο άγχος, καθώς, όπως παραδέχεται, είναι μία γυναίκα που αισθάνεται πιο άνετα να φορά jeans και tank top, κάτι το οποίο δεν έχει θέση στο Met Gala.

"Με προσκαλούν κάθε χρόνο στο Met Gala, αλλά δεν πηγαίνω. Με κατακλύζει. Είναι όλη αυτή η διαδικασία για να ετοιμαστείς, να φορέσεις το φόρεμα", ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας ότι: "Είμαι κορίτσι jean, της σαγιονάρας και της αμάνικης μπλούζας. Μου αρέσει να ντύνομαι όμορφα, αλλά για μένα είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι… "Άντε να βάλουμε ένα φανταχτερό φόρεμα, μακιγιάζ, να κάνεις τα μαλλιά σου όμορφα και να πας να καθίσεις σε μια μεγάλη αίθουσα με τους συναδέλφους σου". Και ναι, όλοι είναι εκεί για να γιορτάσουν ο ένας τον άλλον και να περάσουν καλά, αλλά εγώ αγχώνομαι".

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, αν και οι θαυμαστές της θα ήθελαν πολύ να απολαύσουν στο κόκκινο χαλί, σέβονται την επιθυμία και το άγχος που όλη η διαδικασία της γεννά.