Follow us

Search

Jennifer Aniston: "Με την Gwyneth Paltrow φυσικά και μιλάμε για τον Brad. Eίμαστε κορίτσια!"

Όσα αποκάλυψε η Jennifer Aniston για τη φιλία της με την Gwyneth Paltrow και τον κοινό τους πρώην, Brad Pitt .

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
13-08-2025
Getty Images

H Jennifer Aniston ανοίγει την καρδιά της σε μια συνέντευξη που μοιάζει περισσότερο με ειλικρινή συζήτηση μεταξύ φίλων παρά με τυπική δημοσιογραφική καταγραφή. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της με τον Brad Pitt, η ηθοποιός επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο με λόγια γεμάτα αυτογνωσία, τρυφερότητα αλλά και την ωριμότητα που της χάρισε ο χρόνος.

Μια στιγμή για τα "απομνημονεύματα"

Η Aniston είναι στο νέο εξώφυλλο του Vanity Fair αλλά θυμάται την πρώτη φορά που έγινε cover girl του περιοδικού το 2005, λίγους μήνες μετά το τέλος του γάμου της, χαρακτηρίζοντάς το "μία από τις στιγμές που θα έμπαιναν στα απομνημονεύματά μου" και παραδεχόμενη πως ήταν μια από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής της. "Ήταν σοκαριστικό", ομολογεί, "αλλά και αναγκαίο για να μιλήσω τότε με τη φωνή που είχα εκείνη τη στιγμή".

Η ίδια παραδέχεται ότι η υπερβολική δημοσιότητα εκείνων των ημερών της άφησε ένα είδος "PTSD", ωστόσο επιλέγει να βλέπει την εμπειρία ως κομμάτι της προσωπικής της διαδρομής και όχι ως πληγή που την καθόρισε.

Σχέσεις χωρίς μίσος

Παρά τον πόνο που συνόδευσε τον χωρισμό, η Aniston δεν μιλά ποτέ με πικρία για τον Brad Pitt. Αντιθέτως, δηλώνει: "Θα τον αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος".

Όσο για τη Gwyneth Paltrow -η οποία επίσης υπήρξε σύντροφος του Pitt- η Jennifer Aniston διατηρεί μια αληθινή φιλία μαζί της. "Είχα πάει και στο πάρτι αρραβώνων τους", αποκαλύπτει γελώντας. "Φυσικά και μιλάμε για τον Brad. Πώς να μην το κάνουμε; Είμαστε κορίτσια". Οι δυο τους, όπως εξηγεί, ανταλλάσσουν συμβουλές για την υγεία, την ευεξία και την προσωπική ζωή, δείχνοντας ότι η γυναικεία αλληλεγγύη μπορεί να υπερνικήσει ακόμη και την πιο περίπλοκη κοινή ιστορία.

Απόδραση από τη δημοσιότητα και δημιουργική αναγέννηση

Σήμερα, η Aniston έχει χτίσει ένα ασφαλές καταφύγιο μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας. Διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με φίλους όπως η Sandra Bullock και επιλέγει προσεκτικά τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με έργα που την εκφράζουν ουσιαστικά. Ονειρεύεται ακόμη και ένα reboot του 9 to 5, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί.

Διαβάστε Επίσης

Jennifer Aniston: "Με την Gwyneth Paltrow φυσικά και μιλάμε για τον Brad. Eίμαστε κορίτσια!"

Gwyneth Paltrow: "Με τον Brad Pitt είχα την πιο δυνατή χημεία, αλλά ο Ben Affleck ήταν τεχνικά εξαιρετικός

Tags

Latest

Better than pedicure | Οι feet masks που θα κάνουν το απόλυτο pampering στα πόδια σας αυτό το καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Better than pedicure | Οι feet masks που θα κάνουν το απόλυτο pampering στα πόδια σας αυτό το καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe φιλοξενήθηκαν στην έπαυλη γνωστής οικογένειας στην Πελοπόννησο
NEWS

Η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe φιλοξενήθηκαν στην έπαυλη γνωστής οικογένειας στην Πελοπόννησο

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Sharon Stone | Το στενό Saint Laurent φόρεμα που επέλεξε σε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες
NEWS

Sharon Stone | Το στενό Saint Laurent φόρεμα που επέλεξε σε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες

Kitty Spencer | H ανιψιά της πριγκίπισσας Diana μοιράζεται την πρώτη φωτογραφία της κόρης της, Athena
NEWS

Kitty Spencer | H ανιψιά της πριγκίπισσας Diana μοιράζεται την πρώτη φωτογραφία της κόρης της, Athena

Αυτή η ελαιώδης μάσκα μαλλιών εφαρμόζεται πριν από το λούσιμο και χαρίζει στα μαλλιά το shiny εφέ που όλες οι γυναίκες λατρεύουμε
ΜΑΛΛΙΑ

Αυτή η ελαιώδης μάσκα μαλλιών εφαρμόζεται πριν από το λούσιμο και χαρίζει στα μαλλιά το shiny εφέ που όλες οι γυναίκες λατρεύουμε

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
With Love, Meghan | Η ημερομηνία της πρεμιέρας και όσα ξέρουμε για τη 2η σεζόν
ENTERTAINMENT

With Love, Meghan | Η ημερομηνία της πρεμιέρας και όσα ξέρουμε για τη 2η σεζόν

Η λίστα με τους πιο πλούσιους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025
NEWS

Η λίστα με τους πιο πλούσιους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Στεγαστική κρίση: Πώς θα αξιοποιηθούν τα ακίνητα που κληρονομεί το κράτος

Στεγαστική κρίση: Πώς θα αξιοποιηθούν τα ακίνητα που κληρονομεί το κράτος

Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Πότε ο καπνός γίνεται επικίνδυνος και πώς να προστατευτείς

Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Πότε ο καπνός γίνεται επικίνδυνος και πώς να προστατευτείς

Μια μαμά εξηγεί γιατί δεν παίζει με τα παιδιά της στην παιδική χαρά και γίνεται viral

Μια μαμά εξηγεί γιατί δεν παίζει με τα παιδιά της στην παιδική χαρά και γίνεται viral

Αυτές είναι οι πιο συναρπαστικές ταινίες όλων των εποχών

Αυτές είναι οι πιο συναρπαστικές ταινίες όλων των εποχών

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Ποια εταιρεία ετοιμάζει τον off road ανταγωνιστή της Mercedes-G-Class

Ποια εταιρεία ετοιμάζει τον off road ανταγωνιστή της Mercedes-G-Class

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

7 κομμάτια που φορούν τώρα οι Σκανδιναβές και θα δοκιμάσω αυτό το φθινόπωρο

7 κομμάτια που φορούν τώρα οι Σκανδιναβές και θα δοκιμάσω αυτό το φθινόπωρο

Οι Mary Jane μπαλαρίνες από τη Zara που θα φορέσεις με τα πρώτα φθινοπωρινά σου looks

Οι Mary Jane μπαλαρίνες από τη Zara που θα φορέσεις με τα πρώτα φθινοπωρινά σου looks