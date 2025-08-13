Jennifer Aniston: "Με την Gwyneth Paltrow φυσικά και μιλάμε για τον Brad. Eίμαστε κορίτσια!"

H Jennifer Aniston ανοίγει την καρδιά της σε μια συνέντευξη που μοιάζει περισσότερο με ειλικρινή συζήτηση μεταξύ φίλων παρά με τυπική δημοσιογραφική καταγραφή. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της με τον Brad Pitt, η ηθοποιός επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο με λόγια γεμάτα αυτογνωσία, τρυφερότητα αλλά και την ωριμότητα που της χάρισε ο χρόνος.

Μια στιγμή για τα "απομνημονεύματα"

Η Aniston είναι στο νέο εξώφυλλο του Vanity Fair αλλά θυμάται την πρώτη φορά που έγινε cover girl του περιοδικού το 2005, λίγους μήνες μετά το τέλος του γάμου της, χαρακτηρίζοντάς το "μία από τις στιγμές που θα έμπαιναν στα απομνημονεύματά μου" και παραδεχόμενη πως ήταν μια από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής της. "Ήταν σοκαριστικό", ομολογεί, "αλλά και αναγκαίο για να μιλήσω τότε με τη φωνή που είχα εκείνη τη στιγμή".

Η ίδια παραδέχεται ότι η υπερβολική δημοσιότητα εκείνων των ημερών της άφησε ένα είδος "PTSD", ωστόσο επιλέγει να βλέπει την εμπειρία ως κομμάτι της προσωπικής της διαδρομής και όχι ως πληγή που την καθόρισε.

Σχέσεις χωρίς μίσος

Παρά τον πόνο που συνόδευσε τον χωρισμό, η Aniston δεν μιλά ποτέ με πικρία για τον Brad Pitt. Αντιθέτως, δηλώνει: "Θα τον αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος".

Όσο για τη Gwyneth Paltrow -η οποία επίσης υπήρξε σύντροφος του Pitt- η Jennifer Aniston διατηρεί μια αληθινή φιλία μαζί της. "Είχα πάει και στο πάρτι αρραβώνων τους", αποκαλύπτει γελώντας. "Φυσικά και μιλάμε για τον Brad. Πώς να μην το κάνουμε; Είμαστε κορίτσια". Οι δυο τους, όπως εξηγεί, ανταλλάσσουν συμβουλές για την υγεία, την ευεξία και την προσωπική ζωή, δείχνοντας ότι η γυναικεία αλληλεγγύη μπορεί να υπερνικήσει ακόμη και την πιο περίπλοκη κοινή ιστορία.

Απόδραση από τη δημοσιότητα και δημιουργική αναγέννηση

Σήμερα, η Aniston έχει χτίσει ένα ασφαλές καταφύγιο μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας. Διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με φίλους όπως η Sandra Bullock και επιλέγει προσεκτικά τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με έργα που την εκφράζουν ουσιαστικά. Ονειρεύεται ακόμη και ένα reboot του 9 to 5, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί.