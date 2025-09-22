Follow us

Search

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του

Ο ανιψιός της Kate Middleton, Inigo, έχει γενέθλια.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
22-09-2025
Getty Images

Ένα πολύ χαρούμενο ορόσημο γιόρτασε ο αδερφός της Kate Middleton, James, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο γιος του Inigo έγινε 2 ετών με τον επιχειρηματία και φιλόζωο να αναρτά μία συγκεκριμένη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram

Διαβάστε Επίσης

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του

James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο

Στο κλικ, ο μικρός Inigo αγκαλιάζει τη σκυλίτσα τους Mabel στην εξοχή πιθανώς κατά τη διάρκεια μίας βροχερής ημέρας, όπως αποκαλύπτει το ουράνιο τόξο στο παρασκήνιο. Μάλιστα, ο James ερμήνευσε το συγκεκριμένο φαινόμενο ως μία διακριτική παρουσία της άλλης τους σκυλίτσας, Ella, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2023. Ο Inigo φορά ένα μικρό μπλε σορτσάκι και ένα ασορτί μπλουζάκι, τα οποία έχει συνδυάσει με ριγέ κάλτσες. 

"Χρόνια πολλά, Inigo. Σ' αγαπάμε όσο αγαπάς τη Mabel... και αυτό είναι πολύ. Και η Ella σου λέει γεια σήμερα", έγραψε ο James Middleton στη λεζάντα της ανάρτησής του. Όπως ήταν φυσικό, οι θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έσπευσαν να σχολιάσουν τη φωτογραφία του James για να ευχηθούν στον μικρό του γιο για την ξεχωριστή αυτή μέρα. "Τι όμορφη φωτογραφία. Η Mabel και ο Inigo φαίνονται τόσο αγαπημένοι!", έγραψε ένας στα σχόλια, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: "Τι όμορφη φωτογραφία, χαρούμενα γενέθλια στον μικρό σου γιο".

Tags

Latest

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του
NEWS

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες
NEWS

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια
NEWS

Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων
NEWS

Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία
LIFESTYLE & HOMES

Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;
NEWS

Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Βάσω Λασκαράκη | Ο ορός με βιταμίνη C που χρησιμοποιεί και κάνει θαύματα στην επιδερμίδα

Βάσω Λασκαράκη | Ο ορός με βιταμίνη C που χρησιμοποιεί και κάνει θαύματα στην επιδερμίδα

Τέμπη: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών - &quot;Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει&quot;

Τέμπη: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών - "Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει"

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες

Ανάπτυξη πάνω από 2% μέχρι το 2026 προβλέπουν για Ελλάδα ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΤτΕ - Οι προβλέψεις για επενδύσεις, κατανάλωση, εξαγωγές

Ανάπτυξη πάνω από 2% μέχρι το 2026 προβλέπουν για Ελλάδα ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΤτΕ - Οι προβλέψεις για επενδύσεις, κατανάλωση, εξαγωγές

Ο Διονύσης Ατζαράκης έχει μερικές &quot;Κακές Ιδέες&quot; και μιλά στο ‘α’ γι&#39; αυτές

Ο Διονύσης Ατζαράκης έχει μερικές "Κακές Ιδέες" και μιλά στο ‘α’ γι' αυτές

Τα παπούτσια από την Oysho που θα φορέσεις ακόμη και με τα office outfits

Τα παπούτσια από την Oysho που θα φορέσεις ακόμη και με τα office outfits

Βοιωτία: Αυτός είναι ο απόμερος στάβλος όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Αναζητείται ο συνεργός της [βίντεο]

Βοιωτία: Αυτός είναι ο απόμερος στάβλος όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Αναζητείται ο συνεργός της [βίντεο]

Αντίο Ατέλειες | Τα pimple patches που θα σώσουν την επιδερμίδα σου από τα σπυράκια είναι διάφανα και πανεύκολα στη χρήση

Αντίο Ατέλειες | Τα pimple patches που θα σώσουν την επιδερμίδα σου από τα σπυράκια είναι διάφανα και πανεύκολα στη χρήση

Plum Oil | Το φυσικό αντιγηραντικό έλαιο που χαρίζει βαθιά ενυδάτωση και λάμψη

Plum Oil | Το φυσικό αντιγηραντικό έλαιο που χαρίζει βαθιά ενυδάτωση και λάμψη