James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του

Ένα πολύ χαρούμενο ορόσημο γιόρτασε ο αδερφός της Kate Middleton, James, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο γιος του Inigo έγινε 2 ετών με τον επιχειρηματία και φιλόζωο να αναρτά μία συγκεκριμένη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Στο κλικ, ο μικρός Inigo αγκαλιάζει τη σκυλίτσα τους Mabel στην εξοχή πιθανώς κατά τη διάρκεια μίας βροχερής ημέρας, όπως αποκαλύπτει το ουράνιο τόξο στο παρασκήνιο. Μάλιστα, ο James ερμήνευσε το συγκεκριμένο φαινόμενο ως μία διακριτική παρουσία της άλλης τους σκυλίτσας, Ella, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2023. Ο Inigo φορά ένα μικρό μπλε σορτσάκι και ένα ασορτί μπλουζάκι, τα οποία έχει συνδυάσει με ριγέ κάλτσες.

"Χρόνια πολλά, Inigo. Σ' αγαπάμε όσο αγαπάς τη Mabel... και αυτό είναι πολύ. Και η Ella σου λέει γεια σήμερα", έγραψε ο James Middleton στη λεζάντα της ανάρτησής του. Όπως ήταν φυσικό, οι θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έσπευσαν να σχολιάσουν τη φωτογραφία του James για να ευχηθούν στον μικρό του γιο για την ξεχωριστή αυτή μέρα. "Τι όμορφη φωτογραφία. Η Mabel και ο Inigo φαίνονται τόσο αγαπημένοι!", έγραψε ένας στα σχόλια, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: "Τι όμορφη φωτογραφία, χαρούμενα γενέθλια στον μικρό σου γιο".