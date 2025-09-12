Follow us

Search

James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο

Ο αδερφός της Kate Middleton παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Alizée Thevenet, τον Σεπτέμβριο του 2021.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-09-2025
Getty Images

Τέσσερα χρόνια γάμου με τη γυναίκα της ζωής του, Alizée Thevenet, συμπλήρωσε ο James Middleton. Ο αδερφός της Kate Middleton δεν θα μπορούσε να μη γιορτάσει – και δημόσια – το συγκεκριμένο ορόσημο, κοινοποιώντας ορισμένες αδημοσίευτες – μέχρι στιγμής – φωτογραφίες από το χαρμόσυνο μυστήριο. 

Διαβάστε Επίσης

James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο

Η κρίσιμη συμβουλή που είχε δώσει ο πρίγκιπας Φίλιππος στην Kate Middleton

Για την επέτειο, ο James μοιράστηκε δύο νέες φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα: "Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου Alizée - Je t’aime de plus en plus chaque jour", που μεταφράζεται γλυκά ως "Σ' αγαπώ όλο και περισσότερο κάθε μέρα". 

Η πρώτη φωτογραφία δείχνει το ευτυχισμένο ζευγάρι να φεύγει από τον χώρο του γάμου τους, ενώ τα κομφετί δεν σταματούν να πέφτουν πάνω τους. Αυτή η αυθόρμητη στιγμή αποτυπώνει τέλεια την ευτυχία τους. Η δεύτερη φωτογραφία αποτυπώνει το νεόνυμφο ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι σε μια αμμώδη παραλία κατά τη διάρκεια ενός μαγευτικού ηλιοβασιλέματος. 

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2021 σε μία ρομαντική τελετή, η οποία αναβλήθηκε δύο φορές εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. 

Tags

Latest

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ράνια της Ιορδανίας | Πώς τίμησε τη βασίλισσα Letizia μέσα από την εμφάνισή της;
NEWS

Ράνια της Ιορδανίας | Πώς τίμησε τη βασίλισσα Letizia μέσα από την εμφάνισή της;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Leonardo DiCaprio | O ρόλος - έκπληξη που θα ήθελε να επαβαλάβει στο μέλλον
NEWS

Leonardo DiCaprio | O ρόλος - έκπληξη που θα ήθελε να επαβαλάβει στο μέλλον

Το παλάτι του Buckingham ανοίγει το πρώτο του χριστουγεννιάτικο κατάστημα
LIFESTYLE & HOMES

Το παλάτι του Buckingham ανοίγει το πρώτο του χριστουγεννιάτικο κατάστημα

James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο
NEWS

James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο

Η Αμαλία Καβάλη στο Harper's Bazaar: "Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων"
NEWS

Η Αμαλία Καβάλη στο Harper's Bazaar: "Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων"

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
The Art of Dressing | Τι κάνει τα κοστούμια ταινιών και σειρών εμβληματικά στην οθόνη
NEWS

The Art of Dressing | Τι κάνει τα κοστούμια ταινιών και σειρών εμβληματικά στην οθόνη

ΓΡΑΦΕΙ: DEMI KARANIKOLAOU
3 λεπτά αρκούν | Το micro workout της καθημερινής σας ομορφιάς
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

3 λεπτά αρκούν | Το micro workout της καθημερινής σας ομορφιάς

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
5 νέα μαγευτικά αρώματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

5 νέα μαγευτικά αρώματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Προσωπική αισθητική vs τάσεις | Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει κανείς το αυθεντικό στιλ του;

Προσωπική αισθητική vs τάσεις | Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει κανείς το αυθεντικό στιλ του;

UBS: Στα 3.800 δολ. βλέπει τον χρυσό έως τα τέλη του 2025 - Συνέχεια στο ράλι και το 2026

UBS: Στα 3.800 δολ. βλέπει τον χρυσό έως τα τέλη του 2025 - Συνέχεια στο ράλι και το 2026

Σοκ από το φρικτό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Ολυμπία Οδό: Η 70χρονη οδηγούσε επί 1 χλμ ανάποδα - Δεν το καταλάβαινε

Σοκ από το φρικτό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Ολυμπία Οδό: Η 70χρονη οδηγούσε επί 1 χλμ ανάποδα - Δεν το καταλάβαινε

Η πιο εύκολη μηλόπιτα με μόλις 3 υλικά - χωρίς να ανοίξεις φύλλο

Η πιο εύκολη μηλόπιτα με μόλις 3 υλικά - χωρίς να ανοίξεις φύλλο

Το έλαιο που χρησιμοποιεί η Βάσια Κωσταρά στα μαλλιά της είναι το προϊόν που χρειάζεσαι για πλούσια θρέψη και ισορροπημένο τριχωτό

Το έλαιο που χρησιμοποιεί η Βάσια Κωσταρά στα μαλλιά της είναι το προϊόν που χρειάζεσαι για πλούσια θρέψη και ισορροπημένο τριχωτό

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Ανάλυση New York Times για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ: &quot;Η πολιτική βία βαθαίνει τον διχασμό στις ΗΠΑ&quot;

Ανάλυση New York Times για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ: "Η πολιτική βία βαθαίνει τον διχασμό στις ΗΠΑ"

Αυτά τα φθινοπωρινά παπούτσια &quot;απειλούν&quot; τις κλασικές δερμάτινες μπότες

Αυτά τα φθινοπωρινά παπούτσια "απειλούν" τις κλασικές δερμάτινες μπότες