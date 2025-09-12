James Middleton | Γιορτάζει την τέταρτη επέτειο γάμου του με μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μυστήριο

Τέσσερα χρόνια γάμου με τη γυναίκα της ζωής του, Alizée Thevenet, συμπλήρωσε ο James Middleton. Ο αδερφός της Kate Middleton δεν θα μπορούσε να μη γιορτάσει – και δημόσια – το συγκεκριμένο ορόσημο, κοινοποιώντας ορισμένες αδημοσίευτες – μέχρι στιγμής – φωτογραφίες από το χαρμόσυνο μυστήριο.

Για την επέτειο, ο James μοιράστηκε δύο νέες φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα: "Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου Alizée - Je t’aime de plus en plus chaque jour", που μεταφράζεται γλυκά ως "Σ' αγαπώ όλο και περισσότερο κάθε μέρα".

Η πρώτη φωτογραφία δείχνει το ευτυχισμένο ζευγάρι να φεύγει από τον χώρο του γάμου τους, ενώ τα κομφετί δεν σταματούν να πέφτουν πάνω τους. Αυτή η αυθόρμητη στιγμή αποτυπώνει τέλεια την ευτυχία τους. Η δεύτερη φωτογραφία αποτυπώνει το νεόνυμφο ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι σε μια αμμώδη παραλία κατά τη διάρκεια ενός μαγευτικού ηλιοβασιλέματος.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2021 σε μία ρομαντική τελετή, η οποία αναβλήθηκε δύο φορές εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.