Durek Verrett | Ποια είναι η αδελφή του, Angelina που του έσωσε τη ζωή

Η πριγκίπισσα Martha Louise είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας και αυτό σημαίνει ότι η ζωή της είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Από τη στιγμή που αποφάσισε να παντρευτεί τον Αμερικανό σαμάνο Durek Verrett, πριν από έναν χρόνο, η προσοχή έχει στραφεί και σε εκείνον. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα το ζευγάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο με αφορμή το ντοκιμαντέρ τους στο Netflix με τίτλο Rebel Royals.

Κάπως έτσι μάθαμε περισσότερα για τη ζωή του Verrett. Έχει τέσσερα αδέλφια, όπως αναφέρουν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, με την πιο γνωστή να είναι η Angelina Verrett.

Η δημόσια στήριξη της Angelina Verrett στον αδελφό της

Δεν υπάρχουν πολλές αξιόπιστες δημόσιες πληροφορίες για τα άλλα αδέλφια του, και πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για την καταγωγή ή την παιδική του ηλικία παραμένουν ασαφείς. Eκείνος έχει μιλήσει ελάχιστα για το οικογενειακό του υπόβαθρο σε συνεντεύξεις, αλλά τα αδέλφια του έχουν μιλήσει περιστασιακά στον Τύπο τα τελευταία χρόνια. Στο νέο Rebel Royals, εμφανίζονται μερικά μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της Angelina.

Getty Images

"Η σχέση μου με τον αδελφό μου είναι πολύ στενή, πολύ προστατευτική. Έχουμε περάσει πολλές στιγμές μαζί και έχουμε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις", δήλωσε η Angelina στη νορβηγική εφημερίδα Se og Hør τον Απρίλιο του 2024. "Αλλά η σχέση μας θα διαρκέσει για πάντα".

"Μια από τις πιο αγαπημένες μου αναμνήσεις είναι όταν μαζευόμασταν όλοι, γελώντας και ενθουσιασμένοι, καθώς παίζαμε δίσκους, με τη ντίσκο μπάλα να ρίχνει τη λάμψη της", περιγράφει η ίδια. "Χανόμασταν χορεύοντας και περιστρέφοντας σε μια σειρά από πολύχρωμα φώτα. Ήταν σαν να μπαίναμε στον δικό μας μαγεμένο κόσμο, όπου μόνο η ευτυχία ζούσε με καλές δονήσεις. Ήταν τόσο διασκεδαστικές στιγμές".

Η αδερφή του Durek Verrett ήταν σαν μητέρα του

Την Ημέρα της Μητέρας φέτος, ο Durek μοιράστηκε σε μια μακρά, προσωπική ανάρτηση στο Instagram ότι η αδελφή του ήταν η πραγματική του κηδεμόνας. "Όταν ήμουν μικρός, η βιολογική μου μητέρα μου είπε ότι θα πήγαινε διακοπές για δύο εβδομάδες και δεν επέστρεψε ποτέ. Για μένα, μητέρα είναι κάποιος που είναι πάντα δίπλα σου, σε ενθαρρύνει, σε προστατεύει και σε θεωρεί το καλύτερο", έγραψε ο Durek.

"Η Angelina, μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα, στεκόταν πάνω σε ένα σκαμνί και μαγείρευε για μένα, φροντίζοντας να έχω όλα όσα χρειαζόμουν. Ήταν πάντα η καλύτερή μου φίλη, η προστάτιδά μου και ο φάρος που με καθοδηγούσε".



Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello πριν από το γάμο του, είπε ότι υπέφερε από μια σειρά προσωπικών προβλημάτων υγείας κατά τη διάρκεια των ετών, συμπεριλαμβανομένης νεφρικής ανεπάρκειας στην ηλικία των 28 ετών. Η Angelina μετακόμισε επίσης στο Λος Άντζελες με τον σύζυγό της για να φροντίσει τον Durek.

"Η Angelina μου δώρισε έναν από τα νεφρά της [το 2012]", λέει ο Durek. "Ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι, αλλά χάρη στη φροντίδα που μου πρόσφερε, έγινα πιο δυνατός". Ο ίδιος μίλησε περαιτέρω για αυτή τη στιγμή στο Rebel Royals.

Ποια είναι η Angelina Verrett



Η Angelina έχει τρία παιδιά με τον πρώτο της σύζυγο, τον Edward Alava. Οι δύο κόρες, η Natalia και η Alexandria,​​​​​​ εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ του Netflix. Η Natalia αναφέρεται ως υπεύθυνη επικοινωνίας του Durek, ενώ η Alexandria είναι απλά η μάνατζέρ του.

H αδελφή του είναι τώρα παντρεμένη με τον "καλύτερό της φίλο", τον Mike Byrne. Εργάζεται στο Flash Factory, ένα κλαμπ στην περιοχή Τσέλσι του Μανχάταν, και είναι επίσης ιδιοκτήτης του ByrneFitness, ενός γυμναστηρίου στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.