Η Reese Witherspoon μιλά με ειλικρίνεια για την κακοποιητική σχέση που την έκανε να "αισθάνεται ανασφαλής" για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Reese Witherspoon στο podcast "The Interview" των New York Times, το οποίο δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό αέρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε, με εξομολογητική διάθεση, σε μία κακοποιητική σχέση και την απόφαση που πήρε να δώσει τέλος.

"Μπαίνεις σε σχέσεις που δεν σου ταιριάζουν και μερικές φορές δεν βλέπεις καν τη δυναμική που υπάρχει", εκμυστηρεύτηκε αρχικά απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το αν αντιλήφθηκε από νωρίς ότι κάτι που δεν επιτρέπεται θα συμβεί εντός της σχέσης.

"Όταν βγήκα από αυτή τη σχέση, μου πήρε λίγο χρόνο να ανασυγκροτηθώ. Το ηθικό μου είχε πέσει, γιατί πίστευα, ότι όλα αυτά τα απαίσια πράγματα που έλεγε εκείνος ο άνθρωπος για μένα, ήταν αλήθεια. Έπρεπε να προγραμματίσω και πάλι το μυαλό μου", συμπλήρωσε αναφερόμενη στο τραύμα, το οποίο αρκετές φορές παραμένει ζωντανό ακόμη και χρόνια αργότερα.

Η ίδια θα υποστηρίξει πως παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε το τραύμα αρκετά σύντομα, εκείνο φαίνεται ότι ήταν τόσο βαθύ που την έκανε να "αισθάνεται ανασφαλής" αρκετά χρόνια μετά το φινάλε της προαναφερθείσας σχέσης.

"Μου πήρε πολύ χρόνο για να γίνω η γυναίκα που είμαι σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι δημόσιο πρόσωπο. Νιώθω μεγάλο συμπόνια για τους ανθρώπους που ζουν δημόσια ζωή και προσπαθούν να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους", συμπλήρωσε επιλέγοντας να μην αναφέρει το ονοματεπώνυμο του κακοποιητικού συντρόφου της.

