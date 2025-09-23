Follow us

Search

Η Reese Witherspoon μιλά με ειλικρίνεια για την κακοποιητική σχέση που την έκανε να "αισθάνεται ανασφαλής" για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τη δύσκολη σχέση που βίωσε.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
23-09-2025
Getty Images

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Reese Witherspoon στο podcast "The Interview" των New York Times, το οποίο δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό αέρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε, με εξομολογητική διάθεση, σε μία κακοποιητική σχέση και την απόφαση που πήρε να δώσει τέλος.

Διαβάστε Επίσης

Η Reese Witherspoon μιλά με ειλικρίνεια για την κακοποιητική σχέση που την έκανε να "αισθάνεται ανασφαλής" για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της

Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

"Μπαίνεις σε σχέσεις που δεν σου ταιριάζουν και μερικές φορές δεν βλέπεις καν τη δυναμική που υπάρχει", εκμυστηρεύτηκε αρχικά απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το αν αντιλήφθηκε από νωρίς ότι κάτι που δεν επιτρέπεται θα συμβεί εντός της σχέσης.

"Όταν βγήκα από αυτή τη σχέση, μου πήρε λίγο χρόνο να ανασυγκροτηθώ. Το ηθικό μου είχε πέσει, γιατί πίστευα, ότι όλα αυτά τα απαίσια πράγματα που έλεγε εκείνος ο άνθρωπος για μένα, ήταν αλήθεια. Έπρεπε να προγραμματίσω και πάλι το μυαλό μου", συμπλήρωσε αναφερόμενη στο τραύμα, το οποίο αρκετές φορές παραμένει ζωντανό ακόμη και χρόνια αργότερα.

Η ίδια θα υποστηρίξει πως παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε το τραύμα αρκετά σύντομα, εκείνο φαίνεται ότι ήταν τόσο βαθύ που την έκανε να "αισθάνεται ανασφαλής" αρκετά χρόνια μετά το φινάλε της προαναφερθείσας σχέσης. 

"Μου πήρε πολύ χρόνο για να γίνω η γυναίκα που είμαι σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι δημόσιο πρόσωπο. Νιώθω μεγάλο συμπόνια για τους ανθρώπους που ζουν δημόσια ζωή και προσπαθούν να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους", συμπλήρωσε επιλέγοντας να μην αναφέρει το ονοματεπώνυμο του κακοποιητικού συντρόφου της. 
 

Tags

Latest

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της
NEWS

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Robert Redford | H περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance
NEWS

Robert Redford | H περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance

Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
NEWS

H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Kate Middleton | Τα 4 δαχτυλίδια που φοράει πάντα, μαζί με το εμβληματικό μονόπετρο της Diana
NEWS

Kate Middleton | Τα 4 δαχτυλίδια που φοράει πάντα, μαζί με το εμβληματικό μονόπετρο της Diana

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η ξανθιά καλλονή κόρη της Salma Hayek και του François-Henri Pinault έγινε 18 χρόνων
NEWS

Η ξανθιά καλλονή κόρη της Salma Hayek και του François-Henri Pinault έγινε 18 χρόνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα
NEWS

Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα
NEWS

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Νέα αλλαγή για την Ελένη Μενεγάκη | Πώς έκανε τα μαλλιά της να δείχνουν πιο πλούσια;

Νέα αλλαγή για την Ελένη Μενεγάκη | Πώς έκανε τα μαλλιά της να δείχνουν πιο πλούσια;

Πώς η κυβέρνηση ρίχνει δίχτυα στους ελεύθερους επαγγελματίες πριν τις εκλογές: Οι αλλαγές στη φορολογία ανά κλιμάκιο

Πώς η κυβέρνηση ρίχνει δίχτυα στους ελεύθερους επαγγελματίες πριν τις εκλογές: Οι αλλαγές στη φορολογία ανά κλιμάκιο

Alpha Bank: Eνισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην τραπεζική εμπειρία και την πολιτιστική ζωή για τα άτομα με ακουστική αναπηρία

Alpha Bank: Eνισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην τραπεζική εμπειρία και την πολιτιστική ζωή για τα άτομα με ακουστική αναπηρία

Τόνια Σωτηροπούλου | Με το αξεσουάρ μαλλιών που λατρεύουν οι Ιταλίδες και θα σε σώσει από μια bad hair day

Τόνια Σωτηροπούλου | Με το αξεσουάρ μαλλιών που λατρεύουν οι Ιταλίδες και θα σε σώσει από μια bad hair day

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Το baby massage που κάνει με τον γιο της, Λέοντα

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Το baby massage που κάνει με τον γιο της, Λέοντα

Το μπαχαρικό που έχει 3 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα μούρα

Το μπαχαρικό που έχει 3 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα μούρα

BlackRock: Βλέπει άφθονες ευκαιρίες στην Ευρώπη - Αγοράζει εταιρικά ομόλογα, τράπεζες, βιομηχανία και κοινή ωφέλεια - Τι λέει για ελληνικά ομόλογα και περιφέρεια

BlackRock: Βλέπει άφθονες ευκαιρίες στην Ευρώπη - Αγοράζει εταιρικά ομόλογα, τράπεζες, βιομηχανία και κοινή ωφέλεια - Τι λέει για ελληνικά ομόλογα και περιφέρεια

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες

Φθινόπωρο αλά γαλλικά: Το παλτό που λατρεύουν να φορούν οι Γαλλίδες