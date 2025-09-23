Follow us

Kate Middleton | Τα 4 δαχτυλίδια που φοράει πάντα, μαζί με το εμβληματικό μονόπετρο της Diana

Ο συμβολισμός πίσω από τα δαχτυλίδια της Kate Middleton! Είναι κάτι περισσότερο από πολυτελή αξεσουάρ!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23-09-2025
Getty Images

Η Kate Middleton έχει στην κατοχή της ένα από τα πιο εμβληματικά δαχτυλίδια όλων των εποχών. Μιλάμε για το iconic δαχτυλίδι αρραβώνων που κάποτε ανήκε στην πριγκίπισσα Diana και έγινε δικό της μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα William.

Getty Images
H πριγκίπισσα Diana με το iconic δαχτυλίδι αρραβώνων της. 

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αρνήθηκε να τροποποιήσει το όμορφο κόσμημα λόγω της συναισθηματικής του αξίας. Δεν το βγάζει από πάνω της ενώ το συνδυάζει με άλλα δαχτυλίδια 

kate Middleton
Getty Images

Η σημασία των 4 δαχτυλιδιών της Kate Middleton

Η Κate δεν έχει αποχωριστεί το δαχτυλίδι της από ζαφείρι 12 καρατίων, που περιβάλλεται από 14 διαμάντια, και τη βέρα της που σχεδίασε με τον πρίγκιπα William και είναι κατασκευασμένη από ουαλικό χρυσό.

Τα δύο δαχτυλίδια συνοδεύονται από δώρα του συζύγου της, πρίγκιπα William ο οποίος της τα έδωσε σε διαφορετικές περιστάσεις.

Kate Middleton
Getty Images
H Kate Middleton στο Wimbledon στις 12 Ιουλίου 2025. 

Το πρώτο είναι ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε ο σύζυγός της το 2013, όταν γεννήθηκε ο πρίγκιπας George.

Το δεύτερο είναι το Étincelle του Cartier  με διαμάντια και ζαφείρια, το οποίο της χάρισε ο σύζυγός της όταν η ίδια ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της.

Τι συμβολίζουν τα δαχτυλίδια της Kate Middleton;

Η πρώτη φορά που εθεάθη να φοράει αυτά τα τέσσερα δαχτυλίδια στο ίδιο δάχτυλο ήταν κατά τη διάρκεια του τελικού του Wimbledon στις 12 Ιουλίου και τα φόρεσε ξανά κατά τη διάρκεια της κηδείας της δούκισσας του Κεντ στις 16 Σεπτεμβρίου.

Kate Middleton
Getty Images
Η Κate Middleton στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ στις 16 Σεπτεμβρίου 2025. 

Αυτά τα δαχτυλίδια είναι κάτι περισσότερο από κοσμήματα! Της θυμίζουν σημαντικές στιγμές της ζωής της,  έχουν την έχουν σημαδέψει τη ζωή της ως πριγκίπισσα της Ουαλίας ως σύζυγο και ως μητέρα.

