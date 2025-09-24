Follow us

Η πρώην σύζυγος του Michael Douglas παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδελφό της πριγκίπισσας Diana

Η 69χρονη Αμερικανίδα παραγωγός Diandra Luker παντρεύτηκε τον Βρετανό William Legge

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24-09-2025
Getty Images

Ο Μichael Douglas είναι παντρεμένος με την Catherine Zeta Jones για πάνω από είκοσι χρόνια. Πριν από την ηθοποιό, υπήρξε παντρεμένος με την παραγωγό Diandra Luker, η οποία έγινε Diandra Luker μετά τον γάμο τους το 1977.  Τον Δεκέμβριο του 1978. το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Cameron. 

O γάμος του Michael και της Diandra έληξε το 1995 με ένα πολύκροτο διαζύγιο κι έναν οικονομικό διακανονισμό που έμεινε στην ιστορία!  Η Diandra έφυγε από τον γάμο με περισσότερα από 45 εκατομμύρια δολάρια, το σπίτι του ζευγαριού στην Καλιφόρνια και ένα μερίδιο της περιουσίας τους στη Μαγιόρκα.

Ο δεύτερος γάμος με Βρετανό αριστοκράτη

Τώρα η Diandra  επιστρέφει στο προσκήνιο των μέσων ενημέρωσης χάρη στον δεύτερο γάμο της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 69χρονη Αμερικανίδα παραγωγός παντρεύτηκε τον Βρετανό William Legge, δέκατο κόμη του Ντάρτμουθ, την περασμένη εβδομάδα. Η διακριτική τελετή πραγματοποιήθηκε στο Γιβραλτάρ της Ισπανίας,  μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.  

Μετά τον γάμο, η Diandra έγινε επίσημα κόμισσα του Ντάρτμουθ και εντάχθηκε στην βρετανική αριστοκρατία.

O William Legge και η συγγένεια με την Diana

Στα 74 του χρόνια, o William Legge δεν είναι απλώς ένας αριστοκράτης. Πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει μια ενεργή πολιτική καριέρα, κυρίως εντός του κόμματος UKIP.  

Ο ίδιος έχει άμεση συγγένεια με την οικογένεια της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997. Η μητέρα του, Raine Spencer, παντρεύτηκε τον John Spencer, όγδοο κόμη Spencer, πατέρα της πριγκίπισσας Diana. Ως αποτέλεσμα, ο William Legge έγινε θετός γιος του πατέρα της Lady Di και ετεροθαλής αδελφός της μητέρας του Harry και του William

Πριν από την Diandra, ο κόμης ήταν παντρεμένος με τη Fiona Campbell, πρώην μοντέλο από την Αυστραλία, και είναι επίσης πατέρας ενός γιου από μια άλλη σχέση με την παραγωγό Claire Kavanagh.

