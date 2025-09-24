Scarlett Johansson | Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε για τον Robert Redford

Η Scarlett Johansson και ο Robert Redford είχαν συνεργαστεί τι 1997, όταν η έφηβη τότε ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην ταινία του "Ο γητευτής των αλόγων". Ο θρυλικός ηθοποιός, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 89 ετών, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην ταινία. Έκτοτε διατήρησαν μια ξεχωριστή σχέση μεταξύ τους.

Η Johansson εμφανίστηκε στο The Late Show με τον Steven Colbert τη Δευτέρα το βράδυ για να συζητήσει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στην ταινία, Eleanor the Great. Ενώ εξηγούσε πώς γνώρισε τον Redford, τον αποκάλεσε "Bob", κάτι που πρόσεξε ο Colbert. Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε ένα Emmy για την καλύτερη σειρά talk show, ρώτησε αν η Johansson τον αποκαλούσε έτσι στο πλατό, στην οποία εκείνη απάντησε ότι είχε πράγματι ένα ειδικό ψευδώνυμο για αυτόν.

Getty Images

To ψευδώνυμο που είχε η Scarlett Johansson για τον Robert Redford

"Στην πραγματικότητα, του είχα δώσει ένα παρατσούκλι, το 'Booey', κάτι που δεν νομίζω ότι έχω πει ποτέ σε κανέναν, αλλά τώρα το έχω πει σε όλους!" παραδέχτηκε με ένα χαμόγελο. "Ήταν ένας τόσο ζεστός, ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος, υπέροχος άνθρωπος, και μου αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο κάθε μέρα... Στην ταινία έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, οι χαρακτήρες μας, όπου αυτός πραγματικά θεραπεύει τον χαρακτήρα μου, και στην πραγματική ζωή, είχε αυτό το είδος προσωπικότητας".

Η ταινία "Ο γητευτής των αλόγων" ακολουθεί την 13χρονη Grace MacLean (Johansson) και το άλογό της, Pilgrim, που έχουν υποστεί σοβαρό τραύμα μετά από ένα φρικτό ατύχημα ιππασίας που σκοτώνει την καλύτερη φίλη της Grace και τραυματίζει το πόδι της Grace. Απελπισμένη να θεραπεύσει τόσο την κόρη της όσο και το άλογο, η μητέρα της, Annie (Kristin Scott Thomas), ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μοντάνα για να βρει τον Tom Booker (Redford), έναν έμπειρο "ψυχολόγο αλόγων" που μπορεί να επικοινωνεί με τα ταλαιπωρημένα ζώα και να τα θεραπεύει.

Πώς την ενέπνευσε να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία

Επίσης, παραδέχτηκε ότι η ιδέα να σκηνοθετήσει μια ταινία της ήρθε για πρώτη φορά ενώ δούλευε μαζί με τον Redford.

"Θυμάμαι που τον έβλεπα στο πλατό. Έκανε αυτές τις οικείες συζητήσεις μαζί μου και μετά συντόνιζε μια τεράστια σκηνή", θυμήθηκε η σταρ. "Σκεφτόμουν: 'Αυτή η δουλειά φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να την κάνω κάποια μέρα'. Και μετά πέρασα πολλά χρόνια λέγοντας: 'Ποιος θα ήθελε αυτή τη δουλειά;! Βασικά απλά απαντάς σε ερωτήσεις'".

Η 40χρονη ηθοποιός σκηνοθέτησε πρόσφατα την πρώτη της ταινία, Eleanor the Great. Η πλοκή της ακολουθεί την Eleanor (June Squibb), η οποία μετακομίζει στη Νέα Υόρκη για μια νέα αρχή μετά το θάνατο της καλύτερης φίλης της 70 ετών. Είναι δύσκολο να κάνεις νέους φίλους σε ηλικία 94 ετών, αλλά τελικά γίνεται φίλη με τη Nina, μια 19χρονη φοιτήτρια δημοσιογραφίας (Erin Kellyman).