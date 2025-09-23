Robert Redford | H περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance

O Robert Redford έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά. Αλλά εξίσου εντυπωσιακή είναι και η περιουσία του, που εκτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, αποτέλεσμα μιας καριέρας 60 ετών και ενός επιχειρηματικής οράματος που έχουν λίγοι στον κόσμο του θεάματος.

Στην αρχή, το Χόλιγουντ δεν ήταν γενναιόδωρο. Το 1962, για τον ρόλο του στην ταινία "Η τρελή νύχτα του στρατιώτη Τζόναθαν", ο Redford έλαβε μόλις 500 δολάρια. Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια, η καριέρα του πήρε μια διαφορετική τροχιά. Με την ταινία "Ο Μπουτς Κάσιντι και ο Σάντανς Κιντ" (1969) κέρδισε 750.000 δολάρια, ποσό που σήμερα θα ισοδυναμούσε με περίπου 6,5 εκατομμύρια.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Redford έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης. Στη δεκαετία του '70 και του '80 κέρδισε απίστευτα ποσά χάρη σε ταινίες όπως "Η απάτη", "Η τελευταία γέφυρα" και "Ο ηλεκτρικός ιππότης", εδραιώνοντας τη θέση του ως διεθνής σταρ. Στη δεκαετία του '90, οι αμοιβές του έφταναν τακτικά τα εκατομμύρια, όπως τα 4 εκατομμύρια που κέρδισε με την ταινία "Απαράδεκτη πρόταση" (1993), στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Demi Moore. Ωστόσο, την υψηλότερη αμοιβή την έλαβε το 2001 με την ταινία "Το τελευταίο φρούριο", που του απέφερε έντεκα εκατομμύρια δολάρια.

Ο Robert Redford δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, Gente comune (1980), κέρδισε το Όσκαρ και στη συνέχεια καθιερώθηκε με ταινίες όπως In mezzo scorre il fiume (1992) και Quiz Show (1994), ταινίες που του έδωσαν επιπλέον κύρος και ενίσχυσαν την οικονομική του σταθερότητα.

Παράλληλα, επένδυσε με διορατικότητα σε ακίνητα και έργα που έκαναν το όνομά του γνωστό πολύ πέρα από τα όρια του Χόλιγουντ. Με τα έσοδα από την ταινία Butch Cassidy αγόρασε 3.000 στρέμματα γης στο όρος Timpanogos, στη Γιούτα, όπου ίδρυσε το Sundance, ένα μέρος που από απλό θέρετρο μετατράπηκε σε πολιτιστικό σύμβολο και παγκόσμιο brand, καθώς και στη γενέτειρα του Sundance Film Festival. Με τα χρόνια αγόρασε και πούλησε με μεγάλη επιδεξιότητα ακίνητα στην Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη και το Νέο Μεξικό: από τη βίλα μπροστά στον ωκεανό στο Μαλιμπού, που πουλήθηκε για έξι εκατομμύρια δολάρια μαζί με το γειτονικό οικόπεδο, μέχρι το ρετιρέ στην 5η Λεωφόρο, που αγοράστηκε για 3,7 εκατομμύρια και πουλήθηκε για 10, και τα διάφορα σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ακτής, με συνολική αξία που εκτιμάται σε πάνω από είκοσι εκατομμύρια δολάρια.

Αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι λεπτομέρειες της διαθήκης του, πηγές κοντά στον ηθοποιό αναφέρουν ότι η δεύτερη σύζυγός του, Sibylle Szaggars, θα γίνει η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του.

Getty Images

Tο υπόλοιπο θα μοιραστεί μεταξύ των δύο επιζώντων θυγατέρων και των εγγονών του. O Robert Redford είχε τέσσερα παιδιά με την πρώτη του σύζυγο Lola Van Wagenen: τον Scott (που πέθανε λίγους μήνες μετά τη γέννησή του), τη Shauna, τον James (που επίσης πέθανε το 2020) και την Amy.