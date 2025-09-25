Tα 7 εγγόνια του Robert Redford και πώς θα συνεχίσουν την κληρονομιά του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού

Ο Robert Redford δεν ήταν μόνο ένας θρύλος του Χόλιγουντ, αλλά και περήφανος παππούς επτά εγγονιών.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός απέκτησε τέσσερα παιδιά με την πρώτη του σύζυγο Lola Van Wagenen: τον Scott (που πέθανε σε ηλικία 2,5 μηνών), τη Shauna,τον James (που επίσης πέθανε τον Οκτώβριο του 2020) και την Amy Redford.

Getty Images

Έγινε παππούς το 1991, όταν η Shauna απέκτησε το πρώτο από τα δύο παιδιά της, ενώ ο James (ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2020) και η Amy επίσης μεγάλωσαν τις δικές τους οικογένειες. O Redford, του οποίου η ζωή σημαδεύτηκε επίσης από τη φιλανθρωπία και τον ακτιβισμό, απέκτησε συνολικά επτά εγγόνια, τα οποία τώρα συνεχίζουν την κληρονομιά του.

Getty Images O Robert Redford με την πρώτη του σύζυγο και τα παιδιά τους, Jamie και Shauna.

Δεκαετίες πριν από το θάνατό του, ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα τέχνης Sundance Institute το 1981. Το 2018, μίλησε στην Salt Lake Tribune για τη συνταξιοδότησή του, σημειώνοντας ότι το μέλλον του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος θα συνεχιστεί μέσω των παιδιών και των εγγονιών του.

"Έχω καταβάλει μεγάλες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ήταν μικρά, για να τα φέρνω στο προσκήνιο -αφήνοντάς τα να ακολουθήσουν τους διαφορετικούς δρόμους τους όταν ήταν μικρά και να εξερευνήσουν τα δικά τους μονοπάτια", είπε. "Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο για να φέρνω τα παιδιά μου -τη Shauna, την Amy και τον Jamie- στο προσκήνιο, και τώρα είναι εκεί και βρίσκονται σε θέση να διευθύνουν την παράσταση". "Κληρονομούν αυτό που ξεκίνησα και θα το συνεχίσουν με τα εγγόνια μου" συνέχισε.

Getty Images Με τα παιδιά του, James και Shauna Redford.

Ποια είμαι τα επτά εγγόνια του Robert Redford

Mica Schlosser

Η Shauna και ο σύζυγός της Eric Schlosser καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους Anna Michaela "Mica" Redford Schlosser, τον Ιανουάριο του 1991. Το 2014, αποφοίτησε με πτυχίο ιστορίας από το Middlebury College στο Βερμόντ. Σύμφωνα με την πρώην βιογραφία της στο Thirteensee, έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο σχεδιασμό από το Central St. Martins.

Conor Schlosser

Στις 29 Ιουλίου 1992, στο Burlington του Βερμόντ, γεννήθηκε ο γιος της Shauna και του Eric, Conor James Schlosser. Το 2015, αποφοίτησε από το Colby College στο Waterville του Μέιν. Ο παππούς του έδωσε την ομιλία αποφοίτησης στο σχολείο. Από το 2021, εργάζεται ως παραγωγός στο στούντιο RadicalMedia με έδρα τη Νέα Υόρκη. Προηγουμένως εργάστηκε στο Sundance Institute και στο Food Network, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Emma, τον Οκτώβριο του 2021.

Dylan Redford

Ο Dylan Larsen Redford είναι το πρώτο παιδί του James και της Kyle Redford. Γεννήθηκε στο Ντένβερ στις 16 Οκτωβρίου 1991. Όταν ήταν 4 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στο Μαρίν Κάουντι της Καλιφόρνια. Μετά το λύκειο, σπούδασε τέχνες στο Μίντλμπερι Κόλετζ στο Βερμόντ και αποφοίτησε το 2015. Σύμφωνα με το Marin Independent Journal, όταν ήταν στην τρίτη τάξη, διαγνώστηκε με δυσλεξία. Το 2012, ο πατέρας του σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ The Big Picture, το οποίο παρουσίαζε τον Dylan και τη διαδικασία υποβολής της αίτησής του για το κολέγιο. Ο James είπε στην εφημερίδα The Guardian ότι ο πατέρας του είδε το ντοκιμαντέρ "πολλές φορές". "Νομίζω ότι ο πατέρας μου θεώρησε ότι ο εγγονός του, ο Dylan, ήταν πολύ γενναίος και τον εντυπωσίασε το θάρρος του και η εκφραστική, ειλικρινής φύση του" πρόσθεσε.

Ο Dylan ακολούθησε πολλά μέλη της οικογένειάς του στην βιομηχανία του θεάματος και σήμερα εργάζεται ως σκηνοθέτης στο Σαν Ραφαέλ της Καλιφόρνια. Τον Ιανουάριο του 2020, έγινε πρωτοσέλιδο αφού κατάφερε να πείσει τον παππού του να συμμετάσχει στο καστ της ταινίας του, Omniboat: A Fast Boat Fantasia, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Sundance. "Μου πρότεινε την ιδέα στην Καλιφόρνια", είπε ο Robert Redford στο Associated Press. "Όταν μου πρότειναν την ιδέα, είπα: "Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Κάντε το και θα παίξω όποιον ρόλο θέλετε". Και μου είπαν: 'Εντάξει, θα είσαι η φωνή του δελφινιού'. Τουλάχιστον δεν είμαι φάλαινα".

Getty Images

Στις 23 Νοεμβρίου 2020, ο Dylan ένωσε τις δυνάμεις του με τον παππού του στο The Redford Center, όταν εκλέχθηκε συνπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού. "Σε αυτή την εθνική στιγμή αλλαγής, ο Dylan θα συνδιευθύνει το The Redford Center στη μεταμόρφωση του μέλλοντος της αφήγησης με αντίκτυπο ως εργαλείο για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, προστασία και αποκατάσταση, προωθώντας το όραμα και την κληρονομιά της οικογένειας Redford", ανακοίνωσε το Redford Center.

Lena Hart Redford

Το μικρότερο παιδί του James και της Kyle, η Lena Hart Redford γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1995 στο Marin County της Καλιφόρνια. Φοίτησε στο Vassar College στο Poughkeepsie της Νέας Υόρκης, από όπου αποφοίτησε με πτυχίο στις σπουδές μέσων μαζικής ενημέρωσης το 2018. Είναι καλλιτέχνης και σκηνοθέτης. Το 2021, η μητέρα της, Kyle, δημοσίευσε στο Twitter ένα τρέιλερ για μια ταινία μικρού μήκους της σειράς Nature In Speaking, στην οποία η Lena δάνεισε τη φωνή της μαζί με τον παππού της. Τον Δεκέμβριο του 2019, το περιοδικό Office Magazine συμπεριέλαβε την ταινία μικρού μήκους της Dear Maria στην κριτική του για το Borscht Film Festival στο Μαϊάμι.

Τα τρία παιδιά της Amy Redford

Η Amy και ο πρώην σύζυγός της, Matt August, έχουν μια κόρη, την Eden August, που γεννήθηκε το 2008, καθώς και δίδυμα κορίτσια, που γεννήθηκαν τον Νοέμβριο του 2010. "Έχω τρία κορίτσια και ο σύζυγός μου και εγώ βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους", είπε στο περιοδικό Her τον Μάιο του 2016.

Getty Images Με την κόρη του Amy Redford.

"Αυτό ήταν και ο φάρος μου. Πρόσφατα, ένα έργο μου προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση και το εξηγούσα στην 7χρονη [Eden] μου, και αυτή με άρπαξε από το πρόσωπο και μου είπε: 'Μαμά! Μην τα παρατάς ποτέ!' Το χρωστάω σε αυτήν και στις άλλες δύο".