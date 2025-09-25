Follow us

Η σκηνή που ζήτησε ο πρίγκιπας Haakon της Νορβηγίας να διιαγραφεί από το "Rebel Royals"

Το αίτημα του Παλατιού έγινε σεβαστό από την αδερφή του Haakon, Martha Louise της Νορβηγίας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
25-09-2025
Getty Images

Τη δική τους ιστορία αγάπης αποφάσισαν να μοιραστούν με τους βασιλικούς θαυμαστές η πριγκίπισσα Martha Louise της Νορβηγίας και ο σύζυγός της, Durek Verrett. Κι εγένετο, το Rebel Royals, ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο Netflix και έχει ήδη καταφέρει να γίνει talk of the town ανάμεσα σε βασιλικούς οίκους και όχι μόνο. Τώρα, νεότερο ρεπορτάζ φέρει στο φως την επιθυμία του αδερφού της, πρίγκιπα Haakon, να διαγραφεί μία σκηνή από τα γυρισμένα επεισόδια.

Rebel Royals | Πώς η πριγκίπισσα Martha Louise και ο Durek Verrett αποφάσισαν να γυρίσουν το ντοκιμαντέρ στο Netflix

Σε ρεπορτάζ του, το βρετανικό HELLO! αναφέρει ότι ένα βίντεο με τον πρίγκιπα Haakon διαγράφηκε από το ντοκιμαντέρ της αδελφής του στο Netflix, Rebel Royals: An Unlikely Love Story, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου. Το μέσο ενημέρωσης υποστηρίζει ότι το βίντεο με τον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου είχε αρχικά συμπεριληφθεί στο ντοκιμαντέρ, παρά το αίτημα της βασιλικής οικογένειας να μην γυριστεί κατά τη διάρκεια του γάμου της πριγκίπισσας Märtha Louise με τον Durek Verrett τον Αύγουστο του 2024. Το ίδιο μέσο υποστηρίζει ότι η σκηνή με τον πρίγκιπα διαγράφηκε την τελευταία στιγμή, κατόπιν αιτήματος του παλατιού.

Η πριγκίπισσα Märtha Louiseκαι ο Durek αποκαλύπτουν την ερωτική τους ιστορία στο Rebel Royals, με το ντοκιμαντέρ να κορυφώνεται το περασμένο καλοκαίρι στον γάμο τους. Το ντοκιμαντέρ της υποψήφιας για Emmy σκηνοθέτιδας Rebecca Chaiklin, γνωστής από το Tiger King, δεν διστάζει να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το ζευγάρι στην πορεία, από τον τρόπο με τον οποίο ο νορβηγικός Τύπος εξέτασε με προσοχή τον Durek καθώς εξελισσόταν ο ρομαντικός δεσμός του με τη Märtha, μέχρι τον σκεπτικισμό του βασιλιά Harald και της βασίλισσας Sonja για το γάμο της κόρης τους με έναν γνωστό σαμάνο. 
 

