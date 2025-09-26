Follow us

Η Alexandra Grant απαντά στις φήμες γάμου με τον Keanu Reeves με μία ρομαντική φωτογραφία

Το τρυφερό φιλί της καλλιτέχνιδος στον σύντροφό της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-09-2025
Τη δική της απάντηση στις φήμες που την ήθελαν να έχει παντρευτεί μυστικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τον Keanu Reeves αποφάσισε να δώσει η Alexandra Grant. Για πρώτη φορά, η εικαστικός και συγγραφέας σχολίασε ένα από τα ρεπορτάζ που μέσα στα χρόνια έχουν κυκλοφορήσει για τη σχέση της με τον γοητευτικό ηθοποιό, βάζοντας τέλος σε κάθε "παραθυράκι" τέλεσης γάμου.

Για να το κάνει αυτό, δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, στο οποίο φιλά τον σύντροφό της, Keanu, στα σκαλιά του East Portal στο Roden Crater, στην Αριζόνα. "Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνων ή ανακοίνωση γάμου μέσω AI… απλώς ένα φιλί! (Ίσως λίγο πριν ή λίγο μετά, αν κρίνουμε από τις κάπως χαζοχαρούμενες εκφράσεις μας!)", έγραψε αρχικά η καλλιτέχνις στη συνέντευξή της, συμπληρώνοντας ότι:

"Το μοιράζομαι αυτό για να ευχαριστήσω όλους όσοι μας έστειλαν συγχαρητήρια για τον… ανύπαρκτο γάμο μας. Καταλαβαίνω, όλοι έχουμε ανάγκη από καλά νέα αυτή την εποχή, αλλά ας μην ξεχνάμε πως μερικά είναι απλώς ψεύτικα. Οπότε, να είστε προσεκτικοί! Ορίστε όμως λίγη αληθινή χαρά".

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες μετά την εμφάνιση των πρώτων δημοσιευμάτων περί γάμου ανάμεσα στην Alexandra Grant και τον Keanu Reeves, ο ανζέντης του ηθοποιού είχε ξεκαθαρίσει σε δηλώσεις του στο περιοδικό People και σε άλλα μέσα ότι η είδηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. "Δεν είναι αλήθεια. Δεν έχουν παντρευτεί", είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. 

