Οι royals που βρέθηκαν Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα

Η Νέα Υόρκη ζει σε πιο έντονους ρυθμούς από ότι συνήθως τον πρώτο μήνα του φετινού φθινοπώρου. Η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκίνησε στις 9 Σεπτεμβρίου -και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου- συγκεντρώνοντας όλους τους παγκόσμιους ηγέτες. Πρόκειται άλλωστε για μία χρονιά ορόσημο καθώς είναι η 80η σύνοδος και η επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών.
Το αρχηγείο του ΟΗΕ στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν υποδέχτηκε επίσης πολύ περισσότερους royals το 2025 από ό,τι η Γενική Συνέλευση σε ένα μέσο έτος, με ορισμένους μονάρχες να μιλούν σε δημόσια φόρουμ και στην αίθουσα της συνέλευσης.
Ποιοι royals βρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Παρακάτω συγκεντρώσαμε όλες τις βασιλικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.
Βασίλισσα Maxima και πριγκίπισσα Amalia
Οι κυρίες της βασιλικής οικογένειας της Ολλανδίας έκαναν πολλές stylish εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και με royals άλλων βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.
Βασίλισσα Mathilde
Η βασίλισσα το Βελγίου ήταν μία από τις ομιλήτριες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Βασίλισσα Ράνια
Στους ομιλητές ήταν και η βασίλισσα της Ιορδανίας η οποία επέλεξε για την εμφάνισή της ένα μεταξωτό φόρεμα Balenciaga. Παρευρέθηκε επίσης σε δεξίωση που παρέθεσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Melania Trump στο Lotte New York Palace Hotel στο κέντρο του Μανχάταν.
Βασιλιάς Felipe
Χωρίς τη σύζυγό του, βασίλισσα Letizia βρέθηκε στη Νέα Υόρκη ο Ισπανός μονάρχης.
Πρίγκιπας Αλβέρτος
Solo ήταν και η παρουσία του πρίγκιπα του Μονακό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.