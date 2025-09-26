Follow us

Οι royals που βρέθηκαν Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα

Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-09-2025
Getty Images

Η Νέα Υόρκη ζει σε πιο έντονους ρυθμούς από ότι συνήθως τον πρώτο μήνα του φετινού φθινοπώρου. Η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκίνησε στις 9 Σεπτεμβρίου -και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου- συγκεντρώνοντας όλους τους παγκόσμιους ηγέτες. Πρόκειται άλλωστε για μία χρονιά ορόσημο καθώς είναι η 80η σύνοδος και η επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το αρχηγείο του ΟΗΕ στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν υποδέχτηκε επίσης πολύ περισσότερους royals το 2025 από ό,τι η Γενική Συνέλευση σε ένα μέσο έτος, με ορισμένους μονάρχες να μιλούν σε δημόσια φόρουμ και στην αίθουσα της συνέλευσης.

Ποιοι royals βρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Παρακάτω συγκεντρώσαμε όλες τις βασιλικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα. 

Βασίλισσα Maxima και πριγκίπισσα Amalia

Οι κυρίες της βασιλικής οικογένειας της Ολλανδίας έκαναν πολλές stylish εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και με royals άλλων βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης. 

Οι royals που βρέθηκαν Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα
Getty Images
Βασίλισσα Maxima και πριγκίπισσα Amalia
Getty Images
Με τη βασίλισσα Silva της Σουηδίας. 
Βασίλισσα Maxima και πριγκίπισσα Amalia
Getty Images
Με τη βασίλισσα Mathilde του Βελγίου. 

Βασίλισσα Mathilde

Η βασίλισσα το Βελγίου ήταν μία από τις ομιλήτριες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Βασίλισσα Mathilde
Getty Images

Βασίλισσα Ράνια

Στους ομιλητές ήταν και η βασίλισσα της Ιορδανίας η οποία επέλεξε για την εμφάνισή της ένα μεταξωτό φόρεμα Balenciaga.  Παρευρέθηκε επίσης σε δεξίωση που παρέθεσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Melania Trump στο Lotte New York Palace Hotel στο κέντρο του Μανχάταν.

Βασιλιάς Felipe

Χωρίς τη σύζυγό του, βασίλισσα Letizia βρέθηκε στη Νέα Υόρκη ο Ισπανός μονάρχης. 

Βασιλιάς Felipe
Getty Images

Πρίγκιπας Αλβέρτος

Solo ήταν και η παρουσία του πρίγκιπα του Μονακό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Πρίγκιπας Αλβέρτος
Getty Images
