Bασίλισσα Ράνια | Για αυτούς τους 3 λόγους βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Κάθε χρόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναδεικνύει τη Νέα Υόρκη ως επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Πρόεδροι, ηγέτες και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις και συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός πως εκτός από ένα παγκόσμιο πολιτικό γεγονός, η διοργάνωση δίνει σε δημόσια πρόσωπα τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν και με το στυλ τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα; Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας. Η μονάρχης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τα σύνολα που έχει φορέσει σε διάφορες εκδηλώσεις. Η ίδια πραγματοποίησε τρεις διαφορετικές και πολύ κομψές εμφανίσεις αποδεικνύοντας πως ξέρει πώς να πετυχαίνει την τέλεια ισορροπία διπλωματίας και μόδας.

Oι 3 εμφανίσεις της βασίλισσας της Ιορδανίας στη Νέα Υόρκη

Σε συζήτηση στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των παιδιών της Παλαιστίνης, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Ιορδανία, το Βέλγιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ράνια επέλεξε μια floral midi φούστα Emilia Wickstead, σε παστέλ αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του κίτρινου, αξίας περίπου 900 ευρώ. Τη συνδύασε με λευκό πουκάμισο με λεπτομέρειες από πράσινο σατέν ύφασμα στο μπροστινό μέρος και μια ασορτί κορδέλα γύρω από τον γιακά που θύμιζε γραβάτα. Ολοκλήρωσε το σύνολο με κλασικές γόβες και μια τσάντα σε απαλό πράσινο χρώμα.

Όσο για τη δεξίωση που παρέθεσε ο Donald Trump στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace στις 24 Σεπτεμβρίου; Ενώ η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι, η βασίλισσα της Ιορδανίας διάλεξε ένα φόρεμα Balenciaga σε yellow butter τόνο. Αν και το ρούχο είχε ασορτί ζώνη, η Ράνια προτίμησε μια Jacquemus με δύο μεταλλικές αγκράφες για πιο μοντέρνο εφέ. Τέλος, πόνταρε σε μια λευκή τσάντα Jacquemus Rond Carré και γόβες Amina Muaddi.

Πριν από τη δεξίωση του Trump στις 23 Σεπτεμβρίου, η βασίλισσα εθεάθη με μπορντό μεταξωτό πουκάμισο από τον οίκο Ferragamo το οποίο συνδύασε με παντελόνι Jil Sanders. Πρόσθεσε δύο από τα αγαπημένα της αξεσουάρ: μια ζώνη Bottega Veneta με διπλό κούμπωμα και την τσάντα Louis Vuitton GO-14 PM.