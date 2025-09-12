Follow us

Ράνια της Ιορδανίας | Πώς τίμησε τη βασίλισσα Letizia μέσα από την εμφάνισή της;

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Μεξικό, η βασίλισσα της Ιορδανίας έλαμπε με λευκό κοστούμι, μια επιλογή που θύμιζε την εμφάνιση που φορούσε η βασίλισσα Letizia στο πάρτι αρραβώνων της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12-09-2025
Getty Images

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Ράνια της Ιορδανίας επισκέφθηκε την Πόλη του Μεξικού για να συμμετάσχει στο Συνέδριο Mexico Siglo XXI, όπου μίλησε για την ανάγκη επανεξέτασης της ανθρώπινης προόδου σε μια εποχή που η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας αντηχεί σε όλο τον κόσμο.

Τα σταθερά αλλά ανθρώπινα λόγια της έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από το κοινό. Ωστόσο, μια από τις λεπτομέρειες που τράβηξε τη μεγαλύτερη προσοχή ήταν η εμφάνισή της, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι ήταν φόρος τιμής στη φίλη της, βασίλισσα Letizia της Ισπανίας.

Getty Images

Η εμφάνιση της βασίλισσας της Ιορδανίας

Η βασίλισσα Ράνια θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες βασιλείς και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Μεξικό το απέδειξε για άλλη μια φορά. Για την περίσταση, φόρεσε ένα λευκό κοστούμι Max Mara, που αποτελούνταν από ένα απλό σακάκι Esedra και ελαφρώς φαρδύ παντελόνι Ercole, μια εμφάνιση που θύμιζε το κοστούμι που φορούσε η βασίλισσα Letizia τον Νοέμβριο του 2003 όπου ανακοίνωσε τους αρραβώνες της με τον τότε πρίγκιπα Felipe της Ισπανίας.

Ωστόσο, η βασίλισσα Ράνια έκανε τη διαφορά, αφού συνδύασε το  κοστούμι με μια μπλε μπλούζα Vita από τον Thierry Colson, με βολάν και ντραπέ στο λαιμό.

Η βασίλισσα Ράνια ολοκλήρωσε την εμφάνιση με λευκά στιλέτο Christian Louboutin, ένα μπλε τσαντάκι με αλυσίδα Giorgio Armani και ένα δαχτυλίδι Ralph Masri Topaz από λευκόχρυσο 18 καρατίων.

Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της

