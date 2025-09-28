Γιατί κινδυνεύει η φιλία ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton;

Σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος και η Kate Middlelton δείχνουν να έχουν μια πολύ όμορφη σχέση. Η πιο πρόσφατη απόδειξη είναι το πολυσυζητημένο φιλί στο μάγουλο που έδωσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στον πεθερό της στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Κatharine στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε πως όταν η Kate Middleton έγινε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Η γνωριμία με την οικογένεια του πρίγκιπα William μπορεί να ήταν αγχωτική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή ο πεθερός της ήταν προορισμένος να γίνει ο μελλοντικός βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τεταμένη η σχέση με τη βασίλισσα Καμίλα;

Το πρόσφατο άβολο ενστανταντέ ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και την Kate Middleton στη συνάντηση με τον Donald και τη Melania Trump στο Κάστρο του Windsor πυροδότησε νέες φήμες όσο αφορά στις σχέσεις της πριγκίπισσας με το βασιλικό ζευγάρι.

To νεύμα της βασίλισσας στην Kate Middleton να φύγει από τη συζήτηση με τη Melania Trump σίγουρα ήταν μια αγενής χειρονομία που σχολιάστηκε από τα ΜΜΕ.

Μάλιστα κάποια δημοσιεύματα θέλουν τη σχέση τους να έχει περάσει από 40 κύματα στο παρελθόν. Η βασίλισσα Καμίλα δεν έδειξε χαρούμενη όταν επιβεβαιώθηκε η σχέση της Κate με τον πρίγκιπα William.

Από την άλλη, ο πρίγκιπας William ήταν πάντα αρκετά διστακτικός απέναντι στην Καμίλα, ειδικά λόγω της μνήμης της μητέρας του, της πριγκίπισσας Diana, την οποία ο μονάρχης απάτησε με την τωρινή σύζυγό του. Αυτή η ένταση έχει προφανώς γίνει εμφανής με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, κάποια στιγμή, η βασίλισσα Καμίλα απευθύνθηκε στη νύφη της με όρους που δεν έγιναν απολύτως ευπρόσδεκτοι. Ο βασιλικός βιογράφος Christopher Andersen επιβεβαίωσε στο US Weekly το 2024 ότι η μονάρχης τρομοκρατήθηκε όταν το ειδύλλιο του William και της Kate έγινε επίσημο, καθιστώντας επίσης σαφές ότι εκείνη την εποχή δεν έβλεπε τη Middleton έτοιμη να γίνει βασίλισσα επειδή δεν ήταν αρκετά "αριστοκρατική".

Επομένως, αυτές οι δηλώσεις και οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να σηματοδοτούν μια αλλαγή στη σχέση μεταξύ του βασιλιά και της Kate Middleton.