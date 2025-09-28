Follow us

Search

Γιατί κινδυνεύει η φιλία ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton;

Ο βασιλιάς Κάρολος και η Kate Middleron έχουν έναν πολύ ισχυρό δεσμό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια στο να διατηρηθεί αυτή η καλή σχέση.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 28-09-2025
Getty images

Σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος και η Kate Middlelton δείχνουν να έχουν μια πολύ όμορφη σχέση.  Η πιο πρόσφατη απόδειξη είναι το πολυσυζητημένο φιλί στο μάγουλο που έδωσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στον πεθερό της στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Κatharine στις 16 Σεπτεμβρίου.

Γιατί κινδυνεύει η φιλία ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton;
Getty Images

Ωστόσο, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε πως  όταν η Kate Middleton έγινε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Η γνωριμία με την οικογένεια του πρίγκιπα William μπορεί να ήταν αγχωτική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή ο πεθερός της ήταν προορισμένος να γίνει ο μελλοντικός βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Kate Middleton
Getty Images
O πρίγκιπας William και η Kate Middleton στους αρραβώνες τους τον Φεβρουάριο του 1991. 

Τεταμένη η σχέση με τη βασίλισσα Καμίλα;

Το πρόσφατο άβολο ενστανταντέ ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και την Kate Middleton στη συνάντηση με τον Donald και τη Melania Trump στο Κάστρο του Windsor πυροδότησε νέες φήμες όσο αφορά στις σχέσεις της πριγκίπισσας με το βασιλικό ζευγάρι.

To νεύμα της βασίλισσας στην Kate Middleton να φύγει από τη συζήτηση με τη Melania Trump σίγουρα ήταν μια αγενής χειρονομία που σχολιάστηκε από τα ΜΜΕ. 

Μάλιστα κάποια δημοσιεύματα θέλουν τη σχέση τους να έχει περάσει από 40 κύματα στο παρελθόν. Η βασίλισσα Καμίλα δεν έδειξε χαρούμενη όταν επιβεβαιώθηκε η σχέση της Κate με τον πρίγκιπα William. 

Camilla
Getty Images

Από την άλλη, ο πρίγκιπας William ήταν πάντα αρκετά διστακτικός απέναντι στην Καμίλα, ειδικά λόγω της μνήμης της μητέρας του, της πριγκίπισσας Diana, την οποία ο μονάρχης απάτησε με την τωρινή σύζυγό του. Αυτή η ένταση έχει προφανώς γίνει εμφανής με την πάροδο του χρόνου. 

Επιπλέον, κάποια στιγμή, η βασίλισσα Καμίλα απευθύνθηκε στη νύφη της με όρους που δεν έγιναν απολύτως ευπρόσδεκτοι. Ο βασιλικός βιογράφος Christopher Andersen επιβεβαίωσε στο US Weekly το 2024 ότι η μονάρχης τρομοκρατήθηκε όταν το ειδύλλιο του William και της Kate έγινε επίσημο, καθιστώντας επίσης σαφές ότι εκείνη την εποχή δεν έβλεπε τη Middleton έτοιμη να γίνει βασίλισσα επειδή δεν ήταν αρκετά "αριστοκρατική".

Επομένως, αυτές οι δηλώσεις και οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να σηματοδοτούν μια αλλαγή στη σχέση μεταξύ του βασιλιά και της Kate Middleton.

Διαβάστε Επίσης

Tι κρύβει η νέα συνάντηση του πρίγκιπα William με τον βασιλιά Κάρολο στο Βalmoral;

Tags

Latest

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Μeryl Streep σε fashion show στο Μιλάνο για τα γυρίσματα του The devil wears Prada 2
NEWS

H Μeryl Streep σε fashion show στο Μιλάνο για τα γυρίσματα του The devil wears Prada 2

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πώς περνά τα κυριακάτικα πρωινά η Τατιάνα Μπλάτνικ;
NEWS

Πώς περνά τα κυριακάτικα πρωινά η Τατιάνα Μπλάτνικ;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δροσερά και sophisticated | Τα ωραιότερα αρώματα με νότες σύκου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Δροσερά και sophisticated | Τα ωραιότερα αρώματα με νότες σύκου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Γιατί κινδυνεύει η φιλία ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton;
NEWS

Γιατί κινδυνεύει η φιλία ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα μαύρο παντελόνι το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα μαύρο παντελόνι το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Hot Pilates ! Η ιδανική άσκηση για να κάψετε λίπος μετά τα 50
WELLNESS

Hot Pilates ! Η ιδανική άσκηση για να κάψετε λίπος μετά τα 50

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Καφέ & Μαύρο | Ο πιο stylish χρωματικός συνδυασμός που θα κάνετε αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Καφέ & Μαύρο | Ο πιο stylish χρωματικός συνδυασμός που θα κάνετε αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η πραγματική σημασία της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες

Η πραγματική σημασία της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

New Chapter: 3 ζευγάρια παπούτσια που φοράω αυτές τις μέρες στο γραφείο

New Chapter: 3 ζευγάρια παπούτσια που φοράω αυτές τις μέρες στο γραφείο

Το μυστικό του Freddie Mercury για να γράφει υπέροχα τραγούδια μόλις αποκαλύφθηκε

Το μυστικό του Freddie Mercury για να γράφει υπέροχα τραγούδια μόλις αποκαλύφθηκε

Ρωσία σε Ζελένσκι μετά τον βομβαρδισμό στο Κίεβο: &quot;Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους &quot;κουβαλητές&quot; ότι είναι γενναίος στρατιώτης&quot;

Ρωσία σε Ζελένσκι μετά τον βομβαρδισμό στο Κίεβο: "Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους "κουβαλητές" ότι είναι γενναίος στρατιώτης"

Audi Q3: Πρεμιέρα στην Ελλάδα-σε ποια κεντρικά σημεία θα το δείτε από κοντά

Audi Q3: Πρεμιέρα στην Ελλάδα-σε ποια κεντρικά σημεία θα το δείτε από κοντά

Aπολαυστικό bowl με γεύση Kiss - σε κρατάει χορτάτη για ώρες

Aπολαυστικό bowl με γεύση Kiss - σε κρατάει χορτάτη για ώρες

Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος στο τέλος του 2027

Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος στο τέλος του 2027