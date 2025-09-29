Ο πρίγκιπας William παραδέχεται: "Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου"

Ο πρίγκιπας William ανοίγεται για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που αντιμετώπισε η οικογένειά του. Ο 43χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας πρωταγωνιστεί σε ένα ειδικό επεισόδιο της τρίτης σεζόν της σειράς The Reluctant Traveler του Kαναδού ηθοποιού Eugene Levy, που είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ και έχει τίτλο Living the Royal Life in the UK.

Σε μια προεπισκόπηση του επεισοδίου, βλέπουμε τον Eugene Levy να φιλοξενείται από τον πρίγκιπα William στο κάστρο του Windsor. "Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία σε όλους", αστειεύεται ο διάδοχος του βρετανικού θρόμου καθώς οδηγεί τον καλεσμένο του σε μια περιήγηση στο μεγαλοπρεπές κάστρο.

Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στους κήπους του κτήματος, συνοδευόμενοι από το μαύρο κόκερ σπάνιελ του πριγκιπικού ζευγαριού της Ουαλίας, την Orla, ο Levy ρωτά τον μελλοντικό βασιλιά πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. "Προσπαθώ να κοιμάμαι. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι ένα βασικό μέρος της ζωής μου", είναι η ειλικρινής απάντηση του William.

Στη συνέχεια στην εκπομπή, ο Levy και ο πρίγκιπας William σταματούν σε μια παμπ για να πιουν μια μπύρα. Και εδώ ο William ανοίγεται για την δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά τη διάγνωση του καρκίνου της συζύγου του Kate Middleton και του καρκίνου του προστάτη του πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου.

"Θα έλεγα ότι το 2023-2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου", παραδέχεται ο πρίγκιπας. "Η ζωή μας δοκιμάζει και το να ξεπερνάμε τις δυσκολίες είναι αυτό που μας καθορίζει". Ήταν Μάρτιος του 2024 όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωση του καρκίνου.