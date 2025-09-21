11 iconic εμφανίσεις της Kate Middleton με τιάρα

Η κοσμηματοθήκη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ανοίγει σε κάθε επίσημη εκδήλωση με τις κυρίες να επιλέγουν ιστορικά κομμάτια για να πλαισιώσουν τις εμφανίσεις τους. Οι τιάρες είναι ένα από αυτά. Ωστόσο, η Kate Middleton, από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα William το 2011, έχει φορέσει τιάρα μόνο λίγες φορές.

Κατά τη διάρκεια της 14χρονης θητείας της στα βασιλικά καθήκοντα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει φορέσει δημόσια μόνο τέσσερις διαφορετικές τιάρες: την Cartier Halo, που φόρεσε την ημέρα του γάμου της, τη Lotus Flower, που ήταν μια από τις αγαπημένες της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, τη Lover's Knot, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πεθερά της, την πριγκίπισσα Diana, και τη Strathmore Rose, που δεν είχε φορεθεί για σχεδόν έναν αιώνα πριν την φορέσει η Kate Middleton το 2023.

Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή της στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Windsor προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και της συζύγου του Melania κάναμε μία μικρή αναδρομή στις 10 πιο iconic εμφανίσεις της με τιάρα.

Σεπτέμβριος 2025

Σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, φόρεσε την τιάρα Lover's Knot, τα διαμαντένια σκουλαρίκια Queen Elizabeth II’s Diamond Orbital και ένα χρυσό φόρεμα από δαντέλα, σχεδιασμένο από τη βρετανίδα σχεδιαστή Phillipa Lepley.

Getty Images

Ιούλιος 2025

Για την πρώτη εμφάνιση της με τιάρα μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου της επέλεξε και πάλι την τιάρα Lover's Knot, συνδυάζοντάς την με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα Givenchy σχεδιασμένο από τη Sarah Burton.

Getty Images

Δεκέμβριος 2023

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακύκλωσε το ίδιο ντύσιμο που φορούσε στον βασιλικό γάμο της Ιορδανίας -τον Ιούλιο του ίδιου έτους- για τη διπλωματική δεξίωση: ένα φόρεμα Jenny Packham με πούλιες, με την Lover's Knot Tiara και τα σκουλαρίκια Greville Chandelier της βασίλισσας Ελισάβετ.

Getty Images

Νοέμβριος 2023

Στο επίσημο δείπνο της Νότιας Κορέας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε για πρώτη φορά από το 2015 μια νέα τιάρα. Επέλεξε την τιάρα Strathmore Rose, ένα λουλουδάτο κόσμημα που κάποτε ανήκε στη Bασιλομήτωρ.

Getty Images

Δεκέμβριος 2022

Στη διπλωματική δεξίωση του 2022, συνδύασε την τιάρα Lotus Flower με ένα φόρεμα Jenny Packham.

Getty Images

Νοέμβριος 2022

Για το πρώτο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος, η νεοσύστατη πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε και πάλι την τιάρα Lover's Knot.

Getty Images

Δεκέμβριος 2019

Επέλεξε να συμπληρώσει την εμφάνισή της -ένα βελούδινο φόρεμα McQueen- με την Lover's Knot.

Getty Images

Ιούνιος 2019

Για το επίσημο δείπνο προς τιμήν της επίσκεψης του προέδρου Donald Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τότε δούκισσα του Κέιμπριτζ συνδύασε την Lover's Knot με τα σκουλαρίκια με ζαφείρια και διαμάντια της Βασιλομήτωρ και το νέο της Royal Victorian Order.

Getty Images

Δεκέμβριος 2018

Φόρεσε την τιάρα Lover's Knot στην ετήσια δεξίωση για τα μέλη του Διπλωματικού Σώματος στο Παλάτι του Buckingham. Ένα φόρεμα της Jenny Packham, μια εντυπωσιακή τσάντα, σκουλαρίκια με μαργαριτάρια και το κίτρινο παράσημο της Βασιλικής Οικογένειας ολοκλήρωσαν το look.

Getty Images

Οκτώβριος 2018

Σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του βασιλιά Willem-Alexander και της βασίλισσας Maxima της Ολλανδίας, συνδύασε το Lover's Knot με ένα παγωμένο μπλε φόρεμα, το Queen Alexandra Wedding Necklace και το νέο της βασιλικό παράσημο.

Getty Images

Απρίλιος 2011

Την ημέρα του γάμου της με τον πρίγκιπα William, δανείστηκε την τιάρα Cartier Halo από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Το λεπτεπίλεπτο κόσμημα από διαμάντια και πλατίνα συμπλήρωνε τέλεια το πλέον εμβληματικό νυφικό της Alexander. Πρόκειται και για τη μοναδική φορά που η Kate Middleton εμφανίστηκε με τη συγκεκριμένη τιάρα.