Kόμισσα Alexandra | H τελευταία από τους royals που άνοιξε λογαριασμό στο Instagram σε ηλικία 60 ετών

Με τη βοήθεια των παιδιών της, η κόμισσα Alexandra δημιούργησε έναν διαδικτυακό χώρο όπου μπορεί να μοιράζεται τη ζωή της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
30-09-2025
Getty Images

Ποτέ δεν είναι αργά για να προσεγγίσεις τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αποδεικνύει, αυτή τη φορά, ένα μέλος της δανικής βασιλικής οικογένειας. Ο λόγος για την κόμισσα Alexandra του Frederiksborg. Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα  Joachim της Δανίας,  με τη βοήθεια των γιων της, Nikolai και Felix, άνοιξε το δικό της προφίλ στο Instagram.

Η πρώτη της ανάρτηση; Ένα βίντεο που αφηγείται την ημέρα των γυρισμάτων που οργάνωσε ως έκπληξη για τη νέα χρήστη του Instagram ο γιος της Nikolai. Στην πραγματικότητα, η κόμισσα Alexandra παραδέχεται ότι "δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει". Έτσι, ήρθε να τη βοηθήσει ο μεγαλύτερος γιος της, ο οποίος είναι ειδικός στην εικόνα λόγω του παρελθόντος του ως μοντέλο.

Ο Nikolai δεν άργησε να σχολιάσει την πρώτη ανάρτηση της μητέρας του, που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου, με ένα γλυκό: "Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ, επιτέλους". Εν ολίγοις, ένα καλά μελετημένο σχέδιο ώστε η μαμά Alexandra να έχει αρκετό περιεχόμενο για να ανοίξει το δικό της προφίλ και να μην κάνει την εντύπωση της λεγόμενης boomer.

Τις μέρες που ακολούθησαν την είδαμε να ανεβάζει στιγμιότυπα από τα ταξίδια της αλλά και καθημερινές της στιγμές. Μπορεί να άργησε να μπει στον κόσμο του Instagram αλλά φαίνεται πως το διασκεδάζει να μοιράζεται πράγματα με τους, μέχρι στιγμής, 50 χιλιάδες followers της.

