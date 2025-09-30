Έξαλλοι οι νέοι γείτονες της Κate Middeton και του πρίγκιπα William!

Πριν από λίγους μήνες μάθαμε για την πρόθεση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας να μετακομίσουν στο Forest Lodge στο Windsor Great Park, και να εγκαταλείψουν το Adelaide Cottage. Ωστόσο, αυτό δεν θα σημάνει μεγάλη αλλαγή για την οικογένεια καθώς θα μετακομίσουν μόλις 8 χιλιόμετρα από την τρέχουσα κατοικία τους.

Getty Images

Οι αλλαγές στο Windsor Great Park

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μάθαμε ότι αρκετές περιοχές του κτήματος όπου θα ζήσουν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton με τα τρία παιδιά τους George, Charlotte και Louis, ανακαινίζονταν και εφαρμόζονταν νέα μέτρα ασφαλείας. Μερικά από αυτά τα μέτρα φαίνεται να δυσαρέστησαν τους νέους γείτονές τους, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την άφιξη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας κοντά στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τη "Sunday Mirror", εφαρμόζονται νέα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ένα από αυτά θα είναι η φύτευση νέων δέντρων και φράκτη για την προστασία του σπιτιού από τα μάτια των περίεργων θεατών.

Στο πλαίσιο των νέων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας, μια περιοχή του πάρκου όπου βρίσκεται το σπίτι έχει αποκλειστεί, κάτι που έχει αναστατώσει τους γείτονές του. Τόσο το πάρκινγκ όσο και η πύλη πρόσβασης στο Windsor Great Park, για το οποίο οι κάτοικοι πλήρωναν 110 λίρες ετησίως, έκλεισαν οριστικά την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, "λόγω του επικείμενου χαρακτηρισμού ενός τμήματος του Great Park ως ζώνης αποκλεισμού, η πρόσβαση μέσω της Cranbourne Gate θα ανασταλεί οριστικά".

Ένας πανύψηλος ξύλινος φράχτης έχει ανεγερθεί για να θέσει τα όρια των δασικών εκτάσεων και των κήπων που περιβάλλουν το διατηρητέο ​​γεωργιανό σπίτι που θα μείνει το πριγκιπικό ζευγάρι. Για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας, έχουν επίσης φυτευτεί νέα δέντρα και έχουν εγκατασταθεί κάμερες CCTV υψηλής ασφαλείας.

Οι γείτονες αντιδρούν

Ένας από τους γείτονες ο 32χρονος Tom Bunn, συχνά παρκάρει στην είσοδο αυτού του πάρκου για να βγάλει βόλτα τον σκύλο του. O ίδιος διαμαρτύρεται για τις αλλαγές: "Προφανώς, είναι απογοητευτικό, καθώς ο σκύλος μου λατρεύει αυτό το μέρος. Ερχόμαστε εδώ κάθε δύο εβδομάδες και τώρα θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο μέρος όπου μπορεί να περπατήσει". Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που έχει ασκήσει κριτική στην τελευταία απόφαση της περιοχής για την ασφάλεια του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Μια άλλη γυναίκα είπε επίσης: "Πολλοί από εμάς βγάζουμε βόλτα τα σκυλιά μας εδώ και 20 χρόνια, οπότε το να μας λένε ότι δεν μπορούμε πια είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Πληρώνουμε ετήσια τέλη συντήρησης για ένα πάρκο, αλλά δεν μας επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούμε ένα μέρος του. Μας ειδοποίησαν μόνο λίγες ημέρες νωρίτερα ότι αυτό το τμήμα του δάσους κλείνει οριστικά. Τώρα θα πρέπει να οδηγήσω πιο μακριά για να βγάλω βόλτα τον σκύλο μου".