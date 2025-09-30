Follow us

Μία σημαντική αποκάλυψη για τον χωρισμό της Nicole Kidman και του Keith Urban ήρθε από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους

Η Χολιγουντιανή σταρ και ο τραγουδιστής της country μουσικής σκηνής ακολουθούν χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια γάμου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
30-09-2025
Getty Images

Χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια κοινής έγγαμης πορείας αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Nicole Kidman και ο Keith Urban παίρνοντας μία απόφαση που ξάφνιασε τους απανταχού θαυμαστές του ζευγαριού, αλλά όχι τον στενό τους κύκλο που έβλεπε τα σημάδια τα οποία υπήρχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το TMZ ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση αναφέροντας ότι το "ζευγάρι ζει χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού". Αρκετές πηγές επιβεβαίωσαν την πληροφορία αυτή, δηλώνοντας στο Page Six ότι ο σταρ της country μουσικής και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ζουν διακριτικά χωριστά εδώ και μήνες. 

"Μερικές φορές οι σχέσεις απλά ακολουθούν τον φυσιολογικό τους κύκλο", δήλωσε πηγή στο Page Six. Ωστόσο, άτομα του στενού περιβάλλοντος της Kidman επιμένουν ότι ο χωρισμός δεν ήταν δική της απόφαση, φέρνοντας στο φως μία άγνωστη πληροφορία για το θέμα. "Η Nicole δεν ήθελε τον χωρισμό και προσπαθούσε να σώσει τη σχέση", αποκάλυψε πρόσωπο του στενού κύκλου της Χολιγουντιανής σταρ.

Όσον αφορά την αιτία που οδήγησε το αγαπημένο ζευγάρι στον χωρισμό, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για βεβαρημένο επαγγελματικό πρόγραμμα, κάτι που ουσιαστικά δεν τους επέτρεπε να περνούν χρόνο μαζί. Η Nicole Kidman και ο Keith Urban έχουν αποκτήσει δύο κόρες: την 17χρονη Sunday Rose και την 14χρονη Faith Margaret. 

